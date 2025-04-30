Makiyo爆楊丞琳昔「交往阿Bne」 抖出當年吃飯唱歌沒付過錢

Makiyo強調自己說的是事實。（翻攝自YouTube）

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo日前上薔薔的節目爆料楊丞琳「紅了就不認人」，被Ma媽媽「洗臉」開酸，楊丞琳則發聲反擊，指控Makiyo惡意造謠，好友們潘瑋柏、陳妍希、青峰等都出面護航，不過今Makiyo再反嗆挺楊丞琳的人，「他們認識的楊小姐有比我久嗎？還說他們了解她，也是蠻瞎的。」更爆出楊丞琳昔日交往阿BEN曾帶給她看過。

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Makiyo強調自己說的是事實，當時Ma媽確實也有生氣，更直言王心凌等人認識楊丞琳沒有她來的久，「何況來罵也沒有用啊，他們不認識楊小姐來我家的年代。」也認為這些人不清楚真實情況，「不知道就別去亂講，我是不會在乎她紅了不再聯絡我，就這樣，我不會去蹭。」

楊丞琳過往與Makiyo交好，Makiyo也說楊丞琳三天兩頭就會來找他吃飯唱歌，由於楊丞琳經濟情況當時比較不好，飯錢都是由Makiyo付，還說楊丞琳交男友都會帶來給她看，其中一任則是阿BEN。

而面對過往情史被翻出，阿BEN低調表示過往的事不想多談，既然以前沒說過，那現在也不會拿出來說嘴，並祝福朋友們演藝事業順遂、身心靈健康平安，不過Makiyo這一波爆料掀起不小波瀾，是否還會持續延燒也備受關注。

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