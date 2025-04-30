晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Makiyo爆楊丞琳昔「交往阿Bne」 抖出當年吃飯唱歌沒付過錢

Makiyo強調自己說的是事實。（翻攝自YouTube）Makiyo強調自己說的是事實。（翻攝自YouTube）

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo日前上薔薔的節目爆料楊丞琳「紅了就不認人」，被Ma媽媽「洗臉」開酸，楊丞琳則發聲反擊，指控Makiyo惡意造謠，好友們潘瑋柏、陳妍希、青峰等都出面護航，不過今Makiyo再反嗆挺楊丞琳的人，「他們認識的楊小姐有比我久嗎？還說他們了解她，也是蠻瞎的。」更爆出楊丞琳昔日交往阿BEN曾帶給她看過。

相關新聞：楊丞琳遭控「紅了不認人」反嗆造謠！Makiyo冷回三字 王心凌也開戰

Makiyo強調自己說的是事實，當時Ma媽確實也有生氣，更直言王心凌等人認識楊丞琳沒有她來的久，「何況來罵也沒有用啊，他們不認識楊小姐來我家的年代。」也認為這些人不清楚真實情況，「不知道就別去亂講，我是不會在乎她紅了不再聯絡我，就這樣，我不會去蹭。」

楊丞琳過往與Makiyo交好，Makiyo也說楊丞琳三天兩頭就會來找他吃飯唱歌，由於楊丞琳經濟情況當時比較不好，飯錢都是由Makiyo付，還說楊丞琳交男友都會帶來給她看，其中一任則是阿BEN。

而面對過往情史被翻出，阿BEN低調表示過往的事不想多談，既然以前沒說過，那現在也不會拿出來說嘴，並祝福朋友們演藝事業順遂、身心靈健康平安，不過Makiyo這一波爆料掀起不小波瀾，是否還會持續延燒也備受關注。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中