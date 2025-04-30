72歲廖峻3度中風 傳去年悄離婚

廖峻17日驚傳因腦溢血三度中風，右為他兒子廖錦德。（翻攝自臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻本月17日傳出因腦溢血3度中風，送醫搶救後目前已轉普通病房，兒子廖錦德語重心長透露：「我告訴自己不用害怕，卻不斷被心裡的雜念干擾...」憂心父親病情，今（30）日爆出其實廖峻早在去年已悄悄簽字離婚。

據了解，廖峻結婚近50年，婚後育有2女1子，但和老婆早已貌合神離多年，知情人士透露，廖峻中風7年來不見妻子在旁照料，生活起居都是廖錦德照顧，更有一說，他早於去年底簽字離婚，夫妻倆早就各過各的生活數年了，至於廖峻3度中風住院，是兒聘請一位外籍看護24小時照料。

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廖錦德26日曾發文形容自己目前心境，他說：「就像在不見十指的隧道裡摸黑試圖找到出口，我告訴自己不用害怕，卻不斷被心裡的雜念干擾，只期待看見一道微微的光線。」字裡行間流露出焦慮與渴望，更期盼能在黑暗中找到希望與方向。

「給我一點信心，給我一個方向，讓我確認自己不是持續走錯的路」，廖錦德發雖未指名道姓，但時機敏感，無疑被外界解讀為是他面對父親廖峻病倒後的沉重打擊，而廖峻3度中風已過13天，廖錦德仍努力打起精神陪同父親一起走過這段艱難時光，誠摯的心聲感動無數粉絲，同時也祈福廖峻早日康復、重拾健康。

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