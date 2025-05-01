押解貴婦奈奈返台！「最美調查員」昔破劉喬安賣淫案 輝煌背景曝光

貴婦奈奈（右）今遭押解返台歸案，調查局駐加拿大法務秘書蔡佩汶（左）功不可沒。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉嫌與前男友合謀以投資醫美為名詐騙逾億元、潛逃海外長達7年後，今（1日）終於返台接受司法調查。據悉，這場跨國勸返行動的關鍵人物，是有「最美調查員」封號的駐溫哥華法務秘書蔡佩汶，她憑藉多年追查與勸說成功押解貴婦奈奈返台，輝煌背景戰功也一併曝光。

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蔡佩汶背景驚人，不僅擁有台大政治系與Global MBA雙學歷，更曾赴美接受FBI特訓，在256名學員中脫穎而出，是唯一完成訓練的女性。蔡佩汶還精通語言、射擊、搏擊與各項體能技能，甚至擅長鋼琴、高爾夫、潛水等，堪稱文武雙全。此次出手，成功促成高關注案件轉向司法偵辦，也讓蔡佩汶再度成為焦點人物。

蔡佩汶（右）在美國FBI國家學院受訓時，與其他國家的參訓者一同揮舞中華民國國旗。（資料照，調查局提供）

蔡佩汶曾參與多起重大案件，包括「太陽花女王」劉喬安跨國賣淫案、一銀盜領案、「雪崩」駭客洗錢集團等戰績輝煌，此次成功勸返貴婦奈奈返台，堪稱是她調查生涯的又一里程碑。凌晨班機抵台後，貴婦奈奈由蔡佩汶陪同下交由北市調查處處理，並移送北檢複訊。外界也好奇，蔡佩汶返國後將會擔任何種新職務。

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