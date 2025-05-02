54歲AV女優浴火重生 引退15年後「傳說復活」

54歲AV女優愛田流花第三度回到AV圈，並推出新作《傳說復活》。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優愛田流花引退15年後，高調宣布光榮復活，將以54歲年紀回歸AV界，本月下旬也將推出回歸作《傳說復活》。愛田流花特別強調，自己F罩杯的雄偉胸部仍然保持在「30歲」狀況，復出即巔峰。

愛田流花強調自己的F罩杯豪乳保持在30歲的美好狀態。（翻攝自X）

愛田流花也在社群平台做起自我介紹，表示自己1995年出道踏入AV圈，15年前引退，不過現在算算如果仍然留在AV界，也出道30年了，所以她選擇在這個時刻大膽回歸並推出AV新作。

愛田流花強調自己的胸部狀況即佳，新作《傳說復活》就讓大家見證。（翻攝自X）

身高163公分的愛田流花，擁有不科學的F罩杯雄偉雪乳，1995年出道之後，當了10年AV女優，後於2004年引退。引退後的愛田流花選擇當個酒吧老闆娘，酒吧收攤後，她又在2006年1月宣布自己回歸AV界，直至15年前二度引退。

愛田流花1995年出道踏入AV圈。（翻攝自X）

愛田流花雖然54歲，但卻不打算走熟女路線，新作《傳說復活》強調自己的豪乳保持著30歲的狀態，還驕傲說「連乳頭的顏色都很少年」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法