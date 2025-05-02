晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白沙屯媽祖繞境「7大禁忌」一次看 3類人不適合鑽轎底

白沙屯媽祖繞境吸引萬人朝聖。（資料照）白沙屯媽祖繞境吸引萬人朝聖。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕白沙屯媽祖今（2日）凌晨起駕，將一路至5月22日凌晨結束，粗估已有超過32萬人報名參與，其中還有不少明星藝人也參與進香，專家阿谷老師也特別列出「遶境7大禁忌」，指出民眾最期待的「鑽轎底」活動，有3類族群都不適合。

阿谷老師指出，進香是台灣常見的宗教活動，是神明出巡與人交流的時刻，主要也是巡視地方、驅除邪煞、祈求合境平安，民眾一樣要抱著敬畏之心參與，因此有些禁忌最好還是要遵守。

阿谷老師提醒，遶境有些禁忌要特別注意。（秦芸殿提供）阿谷老師提醒，遶境有些禁忌要特別注意。（秦芸殿提供）

他列出7大禁忌，第一是「衣著乾淨」，不能裸露、衣服上不能有不敬圖案，例如骷髏頭；第二是「孕婦、月經來、守喪期間都不能鑽轎底」，以免氣場受到影響；第三是「不能戴著平安符、進香旗鑽轎底」。

相關新聞：「洗腳水女神」現身白沙屯媽祖進香 開心：人生第一次

第四是「舉香旗和舉香要高舉」，高舉對神明有敬畏之意，也可以避免傷到旁人；第五是「進廟不能踩門檻」，進廟門要左腳先抬，出廟門要右腳先抬；第六是「遶境時不口出穢言」，一定要做好個人禮儀，包括不吐痰、不抽菸、不喝酒。

第七則是「半途加入或退出要告知神明」，阿谷老師提醒，這時要在心裡對媽祖說一聲「弟子中途參加遶境、離開遶境」；另外，參加遶境體力維持很重要，也要視個人身體狀況，千萬不要逞強。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中