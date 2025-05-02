白沙屯媽祖繞境「7大禁忌」一次看 3類人不適合鑽轎底

白沙屯媽祖繞境吸引萬人朝聖。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕白沙屯媽祖今（2日）凌晨起駕，將一路至5月22日凌晨結束，粗估已有超過32萬人報名參與，其中還有不少明星藝人也參與進香，專家阿谷老師也特別列出「遶境7大禁忌」，指出民眾最期待的「鑽轎底」活動，有3類族群都不適合。

阿谷老師指出，進香是台灣常見的宗教活動，是神明出巡與人交流的時刻，主要也是巡視地方、驅除邪煞、祈求合境平安，民眾一樣要抱著敬畏之心參與，因此有些禁忌最好還是要遵守。

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阿谷老師提醒，遶境有些禁忌要特別注意。（秦芸殿提供）

他列出7大禁忌，第一是「衣著乾淨」，不能裸露、衣服上不能有不敬圖案，例如骷髏頭；第二是「孕婦、月經來、守喪期間都不能鑽轎底」，以免氣場受到影響；第三是「不能戴著平安符、進香旗鑽轎底」。

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第四是「舉香旗和舉香要高舉」，高舉對神明有敬畏之意，也可以避免傷到旁人；第五是「進廟不能踩門檻」，進廟門要左腳先抬，出廟門要右腳先抬；第六是「遶境時不口出穢言」，一定要做好個人禮儀，包括不吐痰、不抽菸、不喝酒。

第七則是「半途加入或退出要告知神明」，阿谷老師提醒，這時要在心裡對媽祖說一聲「弟子中途參加遶境、離開遶境」；另外，參加遶境體力維持很重要，也要視個人身體狀況，千萬不要逞強。

☆民俗說法僅供參考☆

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