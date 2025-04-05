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娛樂 最新消息

張學友兩度小凸槌 害羞自嘲台灣開唱很緊張

張學友帥氣重返小巨蛋，舉辦「60+」世界巡演。（JDS提供）張學友帥氣重返小巨蛋，舉辦「60+」世界巡演。（JDS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友昨晚在小巨蛋舉辦第226場「60＋巡迴演唱會」，他招認每次到台灣開唱都很緊張，忍不住自嘲：「結果出來沒多久就破（音）了，我不知道這是怎麼樣，我會盡量把下面的演唱會做好的，張學友加油！」國寶級天后「二姐」送了花籃，喊歌神「親愛的」，更表示：「麥克風我拿走囉，愛你、愛你唷。」

張學友重返小巨蛋，不小心破音還替自己加油。（JDS提供）張學友重返小巨蛋，不小心破音還替自己加油。（JDS提供）

張學友上週在高雄巨蛋先唱3場，昨起重返台北小巨蛋，連續3周的五、六、日「打卡上班」，總票房吸金超過台幣3億。

江蕙送花祝福張學友。（記者陽昕翰攝）江蕙送花祝福張學友。（記者陽昕翰攝）

開場張學友站在高台以序曲《留住這時光》揭開序幕，接著《Ooh La La》音樂一下，加上《馬路英雄》、《情不禁》等勁歌舞曲，天王生動的眼神、表情和嚎叫聲，又「唱」又演讓歌迷嗨到忍不住想站起來。

江蕙送花祝福張學友。（喜歡音樂提供）江蕙送花祝福張學友。（喜歡音樂提供）

張學友唱到《我應該》的尾聲不小心破音，他害羞笑了出來，接著唱到經典K歌《三天兩夜》也凸槌，他事後尷尬說：「大家應該會覺得我已經唱那麼久了，絕對沒問題的。」

對於台灣，張學友認了有著特別的情感，「我都會有某程度上的緊張，加上上次來不是取消了嗎？心裡面總是有一點怪怪的，自己就在想，張學友一定要盡力去表演。」他自嘲在台上的小凸槌，更表示：「我知道台灣的朋友非常愛我的，我知道，謝謝你們。」

張學友接著談到，「我真的是一個非常努力的歌手，也不敢告訴大家我練了多少次，可是我練的時候真的沒事（指破音），我會加油的。」話才說完歌神又劈腿表演一字馬，自信稱：「沒有說60歲一定要退休的，我就不退怎麼了。」獲得滿場觀眾的熱烈掌聲。

張學友上週在高雄巨蛋開唱特別選唱了台語歌曲《家後》，當時談到：「最近聽說二姐要復出了，所以呢，我又練了。」本週他唱回小巨蛋，二姐也送上花籃，喊話要拿回自己的麥克風，讓人期待他們未來是否能有機會再次同台飆歌。

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