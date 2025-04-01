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被黃國昌批綠營側翼 張雅琴反嗆：你才是國民黨最大側翼！

張雅琴（圖）回嗆黃國昌。（圖翻攝自年代新聞YT）張雅琴（圖）回嗆黃國昌。（圖翻攝自年代新聞YT）

首次上稿 00:52
更新時間 06:32

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕主播張雅琴近日與國民黨立委翁曉玲、民眾黨主席兼黨團總召黃國昌隔空互槓。針對黃國昌批評她是民進黨側翼、把媒體公器拿來幫執政黨攻擊對手，應該出來道歉，張雅琴週一（3/31）在自己的節目上回嗆：「你才是國民黨最大的側翼！你才該向全台灣的人民道歉！」

翁曉玲27日質詢NCC時，點名主播張雅琴主持的《雅琴看世界》申訴案件過多，建議節目應暫時停播，張雅琴隨即在節目上強硬反擊，並邀請翁曉玲出面辯論，但翁曉玲懼戰以「我們不在同一個層次」回絕。沒想到黃國昌後續也跟著加入戰局，批張雅琴根本是綠營側翼，把媒體公器拿來幫執政黨攻擊對手，應該向社會大眾道歉。

張雅琴週一在自己的節目上譏翁曉玲與黃國昌「本來就是一掛的」，「翁曉玲先喊關節目，黃國昌再出來打說我是側翼。我要說，黃國昌，你才是把民眾黨變成國民黨最大的側翼！我念的是哥大（哥倫比亞大學），我不是廈大（廈門大學，但此處應是『嚇大』諧音）的，再來十個黃國昌都沒問題，一個沒有中心思想的政治變色龍，有什麼好怕的？一個背棄了太陽花世代、背棄了時代力量，變成小藍藍的人，有什麼好怕？」

張雅琴接著說：「我是站在本土的立場，從來不是任何人的打手……我倒要問問，黃國昌跟翁曉玲，你們到底是誰的打手？我今天只是講『台灣優先』，我就變打手，今天只是民進黨的立場也是『台灣優先』，我就變成他們的側翼？你們幫幫忙好不好！我張雅琴是藍綠紅白的新聞都報，不對的就要打！禍國殃民的咖小我就打到底，今天誰搞亂台灣、誰講話雙標，誰人前一套人後一套，我就是要打！」

「黃國昌以前擁抱民進黨，現在是痛罵民進黨，我就好奇你轉變的原因是什麼？黃國昌啊，你就出來選看看！看你有多少票？說真的，如果沒有太陽花，誰知道汐止黃先生是哪根蔥？你就是標準的政治變色龍！我再講一次，如果主張台灣優先就要被說成是側翼，那我請問你，中共同路人是『主翼』嗎？」

張雅琴直言，說到誰該道歉，「我真的不知道你們博士怎麼唸的？推出來的法案都被大法官打臉、判定違憲，你們不道歉嗎？黃國昌才應該向全台灣的人民道歉，因為你亂刪總預算，而且刪了多少到今天都說不清楚！黃國昌應該向所有法律系學生道歉，因為做了最壞的示範，把法律當政治鬥爭！」

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