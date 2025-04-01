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曾國城爆伸鹹豬手！女星疑拒絕後被《衝衝衝》辭退 華視表態了

曾國城最近爭議不少。（資料照，記者潘少棠攝）曾國城最近爭議不少。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城屢傳負面爭議，週刊再爆出他曾以順路名義載A女星回家，卻在車內摸A女星大腿，該女星事後向友人哭訴，沒想到在圈內傳開，反而讓她丟了助理主持工作，外界則猜測節目是《天才衝衝衝》，對此，曾國城尚未回應，而華視稍早則做出表態。

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曾國城今遭週刊爆料他過去載A女星回家時，伸手摸了對方大腿，當下A女星雖撥開曾國城的手，但曾國城又二度拍了A女的腿，A女星只好往車門方向移動、隔開距離，後來A女星向好友哭訴這才傳開，而A女星原本是節目的主持班底之一，未料事件傳開後，A女星在錄完影後就被製作單位辭退。

曾國城目前尚未對此事做出回應，不過該節目被傳是《天才衝衝衝》，對此，華視表示：「已即刻要求《天才衝衝衝》製作單位向當事人了解當年主持人疑似不當言語舉措事件之事實。」並表示製作單位目前尚在了解當中。

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