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娛樂 最新消息

金秀賢粉絲櫻花季抱頭痛哭！否認腦殘追星：才不是黃子佼

高雄櫻花季第三天，金秀賢《淚之女王》快閃店外聚集不少人，粉絲稱想要用「現金」表達對金秀賢的支持。（記者廖俐惠攝）高雄櫻花季第三天，金秀賢《淚之女王》快閃店外聚集不少人，粉絲稱想要用「現金」表達對金秀賢的支持。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕金秀賢原定在今天（30日）出席高雄櫻花季，卻因連日爭議未能現身。不過夢時代前的《淚之女王》快閃店倒是聚集不少來自世界各國的粉絲，兩名韓國女粉絲看到現場粉絲如此熱情，竟當場飆淚，沒想到這一哭竟成了連鎖效應，所有人都哭了起來，直接在街上抱頭痛哭。

《淚之女王》快閃店外今天人潮不少，聚集來自馬來西亞、香港、菲律賓、新加坡及韓國的粉絲，粉絲大方接受訪問，笑說：「快閃店被說沒人潮，我們就是來支持淚之女王的！」對於金秀賢未能出席櫻花季演出感到可惜，但機票也退不了，乾脆就還是到台灣來，「我們給彼此安慰抱抱，認識十多年的粉絲都還在！」

金秀賢粉絲講到一半眼淚就掉下來，抱在一起哭互相安慰。（記者廖俐惠攝）金秀賢粉絲講到一半眼淚就掉下來，抱在一起哭互相安慰。（記者廖俐惠攝）

對於這一連串的爭議，她們直呼是場鬧劇，「什麼戀童，怎麼可能跟黃子佼一樣！」認為黃子佼的犯行，根本與金秀賢案無關。

對於不少網友怒轟至今仍支持金秀賢的粉絲是「腦殘」，這群粉絲強調，如果真的有罪就會認，警察要抓也不會反對，絕對不會無腦護航，只是現在都沒有明確證據，實在很難讓粉絲心服口服。她們更透露，如今在網路上發表挺金秀賢言論，卻遭到其他人肉搜，連家人都被翻出來，讓她們嚇得關掉社群。

來自世界各地的金秀賢粉絲齊聚一堂，印手幅寫著「永遠支持你」力挺金秀賢。（記者廖俐惠攝）來自世界各地的金秀賢粉絲齊聚一堂，印手幅寫著「永遠支持你」力挺金秀賢。（記者廖俐惠攝）

談到這20天來的心境，粉絲直呼事情爆發的前3天簡直瘋了，一直到下衣失蹤的洗碗照曝光，「我們決定眼淚擦乾站起來！守護金秀賢！」也不諱言實在很擔心金秀賢的精神狀況，不過相信公司會好好處理，更舉金宣虎、李善均的例子，認為一切都還沒有個水落石出。

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