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47歲洪小鈴高齡產女「狀態極佳」 交往張天霖直球問：想生小孩嗎？

洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕洪小鈴兒童節喜曝與老公張天霖愛的結晶誕生，她在產前拍攝母嬰雜誌《媽媽寶寶》封面，爆料張天霖「年輕的時候就喜歡我了。」

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洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）洪小鈴擔任《媽媽寶寶》4月號封面。（《媽媽寶寶雜誌雙月刊》提供）

洪小鈴、張天霖24年前因為當模特兒相識，後來踏上了各自的人生路途，兜兜轉轉又走到了一起，去年底兩人「雙喜臨門」，不僅宣布登記結婚，還加碼喜曝有了「幸福的結晶」，4日洪小鈴公布女兒「張小妹」照片，她以最喜歡吃的草莓，遮住小寶貝的眼睛，還以女兒的口吻俏皮說：「吼呦我本來想要低調的，但我拔麻說今天是我第一個兒童節，還是要來跟各位關心我的叔叔阿姨們打聲招呼！所以我來了～送你們一個臉頰愛心喔！！世界平安，全世界幸福！！」

洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）

這20幾年來，張天霖從前就像國中的調皮男生，每次聚會時，就要洪小鈴坐他旁邊，洪小鈴翻了個大白眼說：「超煩！」但是眼底盡顯甜蜜，張天霖的善良，吸引著洪小鈴，又因兩人因為有共同的健身興趣，慢慢愈走愈近。在萌生好感後、進入下一個階段之前，洪小鈴就單刀直入問：「你會想要小孩嗎？你是不婚主義者嗎？」她對這個階段的愛情，看得很通透，她說：「因為人生到了40這年紀，已經沒有必要再猜疑。」但洪小鈴不想要因為對人生規劃不同，倉促跳進了愛情，而少了一個朋友，張天霖也老實表明，自己不是不婚，「而是因為我以前還沒遇到對的人。」

洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）

在46歲之際，洪小鈴迎來小生命，每一次產檢，都讓她戰戰兢兢、如履薄冰，長久以來的健身習慣，卻讓她有如「天選之人」，懷孕不僅沒什麼孕吐，連到孕後期，還沒有水腫，四肢依舊纖細，也不見許多孕婦常見的皮膚困擾，容光煥發，她笑說：「我在孕期還是有持續工作，所以，必須要保持良好的狀態。但我一直很注重保養。不只是外在，內在的調理也很重要。」尤其懷孕後，身體比較容易累，再加上有時的拍攝時間真的很長，特別是孕期補充好的營養。我會選擇一些溫和滋補的食物來幫助身體維持狀態，像是燕窩這類高營養價值的商品，它有優質蛋白質、豐富的營養價值，還能幫助維持氣色，讓自己保持在比較好的狀態，也讓自己在工作時更有精神！。」

洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）

自從懷孕、結婚後，張天霖開啟了自己的便當店副業，有了爸爸的自覺，準備好扛起一個家。儘管很重視睡眠的洪小鈴，還是很擔心產後憂鬱，但她知道，身邊已有神隊友，這份擔心可以卸下一半，「懷孕後，我發現先生變得比較有包容性，他以前是大直男，什麼事都差不多就好，但現在懷孕後期，他都會自動分擔家務。重的東西都不要我拿，也會提醒我不要蹲下來撿東西。」洪小鈴跟張天霖說：「不可能連衛生紙掉在地上，我都不撿，等你幫我撿吧！」張天霖也堅持：「我回來會幫你撿！你不要動。」

洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）洪小鈴（右）、張天霖相識24年，多年友誼逐漸昇華為愛情。（翻攝自臉書）

現在的張天霖，白天在便當店忙，晚上就回來摸著洪小鈴的肚子，跟寶寶說話，身為基督徒的他，甚至還為了「念心經，小孩以後可能比較好帶」的傳說，默默地念起心經。看著張天霖的轉變，洪小鈴覺得又感動又欣慰。

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