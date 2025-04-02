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娛樂 音樂

比勾惡早！瘦子開戰ＯZI勾二嫂「是活的他都搞」 扯出吳卓源

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」即將推出新專輯《OGS》，不過新歌《無袂煞》今天上線，網友卻發現瘦子在歌中疑似狠諷ØZI「勾引二嫂」，對此頑童所屬本色音樂也以29字回應了。

瘦子（圖）在歌中疑似狠諷ØZI「勾引二嫂」。（翻攝自IG）瘦子（圖）在歌中疑似狠諷ØZI「勾引二嫂」。（翻攝自IG）

瘦子在《無袂煞》裡唱到「沒有道義兄弟出了事他都會跑，懶覺沒有腦子要是活的他都搞，他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂，如果要比爆料這次我比勾惡早」，超直白的DISS，讓網友忍不住懷疑台饒大戰要開打。

ØZI。（資料照，記者王文麟攝）ØZI。（資料照，記者王文麟攝）

瘦子直球嗆聲，網友也不禁推敲原因，瘋猜由於吳卓源曾傳出和瘦子表哥交往，又被指與ØZI過從甚密，瘦子表哥等於「綠綠的」，瘦子事後退追吳卓源以及ØZI的IG，之後吳卓源再傳介入朱軒洋與網紅女友的戀情，瘦子也曾發文「if you don't know now you know」諷刺過。

對於瘦子是否就是DISS ØZI本人？本色音樂則表示：「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧。我們不多做其他回應了，謝謝。」

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