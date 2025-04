比勾惡早！瘦子開戰ＯZI勾二嫂「是活的他都搞」 扯出吳卓源

〔記者張釔泠/台北報導〕「頑童MJ116」即將推出新專輯《OGS》,不過新歌《無袂煞》今天上線,網友卻發現瘦子在歌中疑似狠諷ØZI「勾引二嫂」,對此頑童所屬本色音樂也以29字回應了。

瘦子(圖)在歌中疑似狠諷ØZI「勾引二嫂」。(翻攝自IG)

瘦子在《無袂煞》裡唱到「沒有道義兄弟出了事他都會跑,懶覺沒有腦子要是活的他都搞,他不拜關二哥,OZI他只勾二嫂,如果要比爆料這次我比勾惡早」,超直白的DISS,讓網友忍不住懷疑台饒大戰要開打。

ØZI。(資料照,記者王文麟攝)

瘦子直球嗆聲,網友也不禁推敲原因,瘋猜由於吳卓源曾傳出和瘦子表哥交往,又被指與ØZI過從甚密,瘦子表哥等於「綠綠的」,瘦子事後退追吳卓源以及ØZI的IG,之後吳卓源再傳介入朱軒洋與網紅女友的戀情,瘦子也曾發文「if you don't know now you know」諷刺過。

對於瘦子是否就是DISS ØZI本人?本色音樂則表示:「要說的都寫在歌裡了,請大家自行聽歌吧。我們不多做其他回應了,謝謝。」

