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娛樂 日韓

T-ara成員孝敏今出嫁 金融業老公正面首曝光

韓國女團T-ara成員孝敏（右）今傍晚將在首爾新羅飯店舉行婚禮。（翻攝自IG）韓國女團T-ara成員孝敏（右）今傍晚將在首爾新羅飯店舉行婚禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團T-ara成員孝敏（本名：朴宣映）日前宣布結婚喜訊，今傍晚將在首爾新羅飯店舉行婚禮，嫁給從事金融業的圈外男友，同時也成為團體第3名人妻。今（6）孝敏在社群平台首度公開老公正面照並寫下「D-day」，只見未婚夫長相清秀、溫文，讓許多網友大讚帥氣。

孝敏（左）今在社群平台首度公開老公正面照。（翻攝自IG）孝敏（左）今在社群平台首度公開老公正面照。（翻攝自IG）

孝敏宣布喜訊時在社群平台寫下：我遇到我眼中最棒的人即將開啟人生新篇章，謝謝那些曾經支持我的人，婚後也會持續當個認真努力的朴宣映。根據韓媒報導，婚禮上將由混聲團體「Urban Zakapa」趙賢雅朗讀祝賀詞，今天曝光的新郎正面照，雖然稍微用手遮掩了臉部，不過看起來真的很斯文帥氣。

T-ara成員當中昭妍、芝妍均已嫁作人妻，身為第3個揮別單身的成員，比較可惜的是，昭妍與籃球選手老公趙佑民目前人在杜拜，無法參加婚禮。

孝敏是T-ara第三位成為人妻的成員。（翻攝自IG）孝敏是T-ara第三位成為人妻的成員。（翻攝自IG）

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