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（影）薔薔「當眾脫褲」全場看傻！節目打碼沒遮好 翹臀看光

薔薔性格直率不做作，大膽嗆辣的風格被許多觀眾喜愛。（翻攝自YT）薔薔性格直率不做作，大膽嗆辣的風格被許多觀眾喜愛。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」自節目《我愛黑澀會》出道，憑藉火辣外型及大膽作風深受許多觀眾喜愛。然而，她日前在錄製節目《同學來了》時，因為背影不被外國來賓青睞，竟當場憤而當眾脫褲秀身材，脫序舉動讓現場所有人嚇壞。

薔薔直到最後才轉身，當場氣得開罵。（翻攝自YT）薔薔直到最後才轉身，當場氣得開罵。（翻攝自YT）

該集節目討論到「外國型男的審美觀」，邀請5位女星以背影示人，並請5位外國男來賓選擇「哪個女生背影走在你們國家的路上最有可能被搭訕」，而身為其中一位女星的薔薔，遲遲沒有被選中，直到最後才輪到她轉身，讓她不滿開嗆：「因為那幾個不是我的菜，誰跟那幾個咖啊，拜託，男人只有我要不要的份，怎麼由他來選擇我」。

薔薔不服氣大秀身材。（翻攝自YT）薔薔不服氣大秀身材。（翻攝自YT）

為了證明自己的好身材，薔薔當場大秀結實背肌，不服氣說：「我全身健身的你還看不出來？」甚至作勢脫褲子，大膽喊道：「我屁股是最有彈性，而且是最大的」，讓現場的外國男來賓嚇得連忙阻止，沒想到她仍不顧眾人眼光，直接拉下拉鍊，展現自己的渾圓翹臀，雖然節目組在畫面上打上「羞」的遮擋圖案，但由於沒遮完全程，薔薔的粉色內褲仍意外曝光，此舉讓現場來賓及主持人全都驚聲尖叫，氣氛瞬間炸裂！

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