（獨家）恭喜！空姐歌手賴珮如自然產生了 帥兒生日強碰田馥甄

賴珮如與圈外人老公去年登記結婚。（賴珮如經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕空姐歌手賴珮如升格當媽，昨晚以自然產生下一名可愛男娃「Jumb寶」，寶寶比育產期提前出生，差一天就是好友關韶文的生日，賴珮如受訪笑說：「用力三下就出來了，（寶寶）整個孕期到誕生都很貼心。」

昨天賴珮如打了減痛分娩待產，老公及爸媽都到醫院相伴，給了她滿滿的力量。賴珮如透露，老公有陪同她進產房，晚間10點多寶寶平安出生，兒子體重約2850克，她看到兒子後，發現寶寶跟老公剛出生的樣子長得一模一樣，滿身都是胎毛，就像個小猴子般。

請繼續往下閱讀...

賴珮如順利當媽，分享寶貝兒子的照片。（賴珮如經紀人提供）

在產房時，賴珮如與老公聽到兒子的哭聲後，兩人都激動噴淚，她感性分享：「等待孩子整理乾淨來到我的懷裡，聽著我的心跳聲他就不哭了，安穩的躺在我的懷裡。」笑稱兒子是細皮嫩肉毛茸茸的小傢伙，難掩為人母的喜悅。

賴珮如在老公的陪同下待產。（賴珮如經紀人提供）

選秀節目出道的賴珮如，因為懷孕留職停薪，暫停了空服員的工作，她在懷孕期間推出了個人單曲《不放棄的人最勇敢》，與好友關韶文、邱曄、張以諾、美寶合唱的新歌《踹踹負能量》也在今天上線。

對於賴珮如的寶貝兒子提前一天誕生，無緣跟關韶文同一天生日，對此，關韶文受訪笑回：「本來以為Jumb寶想要跟我同一天，沒想到看來他比較想要跟田馥甄的生日同天，嗚嗚。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法