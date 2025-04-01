陳華開唱秀舞功 婁峻碩邱宇辰接力相挺

陳華（中）在演唱會上展現精心準備的舞蹈。（KKLIVE提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳華上週末舉辦演唱會，不僅在開唱前於場外暖心送上阿華田寵粉，更首次公開演唱電影《命中註定那頭鵝》主題曲《你已經替我決定了》，她除展現堅強的歌唱實力，也精心準備舞蹈橋段，呈現不同於以往的舞台魅力。

陳華開唱邀帥哥婁峻碩（右）助陣。（KKLIVE提供）

兩天演出共湧入4000名觀眾，行前她緊張不已，和嘉賓婁峻碩排練時不禁吐露焦慮，婁峻碩鼓勵她：「這是妳的場子，都是妳的粉絲，如果真的跳錯，就直接喊停重來，大家都會挺妳！」老闆嚴爵也要她全力揮灑自己，兩人的耳提面命，讓陳華瞬間轉念放鬆心情，兩場演唱會中居然一氣呵成、完全沒有出錯。

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陳華邀邱宇辰（右）助陣。（KKLIVE提供）

嘉賓部分她給足歌迷驚喜，第二天更請出邱宇辰合唱《Candy》，得意自呼：「想不到吧！」讓粉絲笑呼：「開盲盒了。」陳華非常感謝兩位嘉賓的力挺，下台後逢人就說覺得自己好幸福，演唱會中被兩個帥哥簇擁，希望有機會可以回報他們。

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