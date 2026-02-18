自由電子報
娛樂 最新消息

震撼彈！美國CNN當家主播離開20年節目 聲明曝光

安德森庫柏是CNN知名當家主播。（翻攝自網路）安德森庫柏是CNN知名當家主播。（翻攝自網路）

〔記者蕭方綺／台北報導〕美國有線電視新聞網CNN當家主播安德森・庫柏（Anderson Cooper）於2001年加入CNN，戰地與災難報導經驗豐富，曾深入第一線採訪伊拉克戰爭、卡崔娜颶風，以及墨西哥灣漏油事故。去年他也已完成與CNN的續約，但近日確定將卸下在 CBS News節目《60分鐘》的特約記者身分，結束雙方將近20年的合作關係。

根據路透社報導，CBS News官網資料顯示，在CNN與CBS News的合作協議下，安德森・庫柏自2006至2007播出季起加入《60分鐘》，多年來以特約記者身分參與節目報導。

安德森・庫柏發出聲明表示，過去近20年來能同時兼顧CNN與CBS的工作，是一段非常珍貴的經歷，但隨著家中有年幼孩子，他希望在孩子仍願意黏著他的時候，多留些時間陪伴家人，因此做出離開的決定。CBS News方面也回應指出，感謝安德森・庫柏多年來為《60分鐘》帶來的重要貢獻，並理解他將家庭擺在優先順序的選擇。

值得一提的是，自美國媒體人 魏斯（Bari Weiss） 去年10月出任CBS News新任總編輯後，安德森・庫柏成為又一位與 CBS News 分道揚鑣的知名新聞人。新聞網站 Puck 也曾披露，魏斯一度希望延攬他轉為全職，甚至有意讓他接下CBS晚間新聞主播大位。

安德森・庫柏自 CNN 黃金時段節目《安德森・庫柏360度全視野》開播以來，長年站在新聞第一線，報導過多起全球重大事件，包括美國總統就職典禮、政黨全國代表大會，以及康乃狄克州新鎮校園槍擊案等震撼社會的新聞。

