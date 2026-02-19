你跟有錢人之間只差「4個致富習慣」！向太不藏私公開：錢會來抱你

〔記者蕭方綺／綜合報導〕農曆春節迎來大年初三，不少人一邊滑手機、一邊默默替新一年立下目標。影壇大亨向華強的太太、商場女強人「向太」陳嵐日前在小紅書分享一支影片，直接送上「新年致富懶人包」，直言：「你跟有錢人之間，其實只差4個習慣。」

向太總結4個習慣讓人「越來越有錢」。（翻攝自小紅書）

向太開場就說，這4件事一點都不複雜，但真正能做到的人並不多，也難怪多數人總是「錢包很努力，存款很隨緣」，也趁著鼓勵新的一年就從這4個習慣開始改變。她笑說，只要能長期堅持，不必再辛苦追著錢跑，「有一天，會換成錢主動來擁抱你。」

第一習慣：先尊重錢，小錢別亂花

向太點出，現在不少年輕人崇尚「及時行樂」，覺得幾十、幾百元只是小錢，但她直言，財富往往就是從這些「無所謂」的開銷中悄悄流失。她一句「莫以錢少而花之」，提醒大家，尊重每一分錢，才有資格談累積財富。

向太認為「尊重錢」，不亂花小錢很重要 。（翻攝自小紅書）

第二習慣：學會向內求，別再打腫臉充胖子

談到愛比較、愛撐場面的風氣，向太語重心長表示，越是在經濟拮据時，越容易被面子綁架。她認為，真正的安全感不是外表的風光，而是內在實力的累積，少一點虛榮，財務壓力也會少很多。

第三習慣：靠近正能量，人脈就是錢脈

在人際經營上，向太奉行「人脈即錢脈」的商場定律。她建議大家多與積極、進取的人來往，不只機會更多，連思維都會被拉升，久而久之，賺錢的格局自然不同。

向太提醒持續學習，別拒絕新事物。（翻攝自小紅書）

第四習慣：持續學習，別拒絕新事物

最後，向太再度強調「學習力」。她觀察到，真正成功的人從不排斥新東西，「你不一定要樣樣精通，但一定不能停止進步。」在快速變動的時代，願意更新自己，才不會被淘汰。

