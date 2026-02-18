自由電子報
娛樂 電視

本土劇女星回嘉義！認了當地人年菜餐桌必吃「這一味」

李睿紳（右）、賴郁庭合體拜年。（三立提供）李睿紳（右）、賴郁庭合體拜年。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔演員李睿紳農曆年前為了過年存檔加緊拍攝，行程滿檔的他談到新年計畫忍不住笑說：「我過年想好好躺平，哈哈哈！」忙碌一年，他最期待的就是放慢步調，好好休息。當然，新年少不了孝親行程，李睿紳表示一定會發紅包給媽媽，「辛苦她一整年。」還預告5月將招待媽媽出國旅遊，笑說「我負責出錢，但我要上班。」

至於昨天大年初一，他帶老婆與孩子回娘家團圓，以往習慣環島走春，今年考量人潮較多，可能改成陪岳父母打衛生麻將、喝點小酒，享受家庭時光。他也透露想帶兒子到關渡看恐龍展，「人一定很多，但還是想帶他去跑跑。」對他而言，「老婆開心、岳父母開心、自己媽媽開心，就是完美的新年。」

李睿紳（右）、賴郁庭應景拿鞭炮。（三立提供）李睿紳（右）、賴郁庭應景拿鞭炮。（三立提供）

螢幕搭檔賴郁庭同樣感受到劇組為存檔衝刺的辛勞，「大家為了趕過年的進度都很拚。」她笑說自己是道地嘉義人，過年一定回嘉義老家團圓。嘉義人的年夜飯相當傳統，一家人圍爐共享溫馨時光，餐桌上還少不了家鄉代表，也就是雞肉飯，「有時會出現一大盤雞肉片，或自己淋雞油在白飯上，那就是嘉義味。」

談到紅包文化，賴郁庭笑稱自從開始工作賺錢後，已經變成「發紅包的那一派」。她有一套自己的原則：「金額一定是雙數，象徵好事成雙，而且一定要去銀行換新鈔，新鈔才有新年的氣象，也是對長輩的尊重。」雖然晚輩一年比一年多，包出去的數字也越來越驚人，但看到孩子們開心的表情，她直說「很值得。」至於今年會包多少給爸媽？她神祕笑說：「當然是祕密！」但也坦言因為《百味人生》表現穩定，希望能加碼紅包，讓父母開心。

點圖放大body

