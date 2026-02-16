自由電子報
娛樂 亞洲

王楚然翻白眼背後有洋蔥？600度近視「抱錯男人」笑翻全網

王楚然和丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》是2026年開春的大熱門。（翻攝自網路）王楚然和丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》是2026年開春的大熱門。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星王楚然最近頻頻登上熱搜，話題不僅圍繞她和丞磊主演的熱播劇《成何體統》，她作為「高度近視」一員的日常生活細節，也引發了無數網友的共鳴，讓她從冷艷的美麗女星，變成又美又憨的萌妹。

王楚然有600度高度近視，不戴眼鏡常發生認錯人的笑話。（翻攝自網路）王楚然有600度高度近視，不戴眼鏡常發生認錯人的笑話。（翻攝自網路）

王楚然與丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》是2026年開春的大熱門，她在劇中飾演用Excel管理後宮的「妖妃」庾晚音，憑藉反差感極強的演技贏得觀眾的喜愛。尤其是「天生臭臉，並非針對誰。」劇中這一句自嘲台詞，更是巧妙回應了她過去「翻白眼」爭議。這種直面黑點、大方玩梗的方式，被網友盛讚為「高級洗白」，讓觀眾看到了她幽默、坦蕩的一面。

王楚然是演藝圈的大眼睛美女。（翻攝自網路）王楚然是演藝圈的大眼睛美女。（翻攝自網路）

其實明眸皓齒的王楚然，出道就以來有一雙水汪汪的大眼睛擄獲粉絲的心，但也因為外型冷艷，加上又曾被媒體捕捉到「翻白眼」的照片，評價兩極。近日她自爆患有600度高度近視，摘下眼鏡後，常因人臉辨識困難而在社交場合表現出「迷茫感」，還曾經在拍戲時抱錯人。因為高度近視眼隱形眼鏡戴太久很容易乾，她常要點眼藥水，也常常習慣性的眨眼，所以才會被誤以為是在「翻白眼」。

王楚然呼籲粉絲千萬不要「側躺玩手機」或「關燈看螢幕」才不會近視。（翻攝自網路）王楚然呼籲粉絲千萬不要「側躺玩手機」或「關燈看螢幕」才不會近視。（翻攝自網路）

網友好奇她近視為何不去做雷射手術？王楚然透露因為以前看過《死神來了》，劇中有誇張的眼部手術，讓她在心中留下陰影，只要一想到要躺在手術台，她就受不了，想到就想跑！ 她也承認自己常側著看手機，或是關燈看手機，所以把眼睛給看壞了，呼籲粉絲千萬不要有「側躺玩手機」或「關燈看螢幕」這些壞習慣。

