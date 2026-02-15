朴寶劍穿建中制服現身台北！200粉絲瞳孔放大：校草天花板被刷新

朴寶劍努力簽書，限量200名粉絲。（翻攝自讀者myhappiness520影片，已授權提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神朴寶劍15日低調來台舉辦簽書會，活動未對外公開，只抽200名幸運粉絲入場。名額一公布就被形容為「比搶演唱會還難」；讓人驚喜的是，他穿上建中制服現身，瞬間化身「最帥校草」，直接把台北變成偶像劇片場。

朴寶劍萌度爆表，穿上高中制服毫無違和感。（翻攝自讀者myhappiness520影片，已授權提供）

現場粉絲形容第一眼看到他的衝擊是「瞳孔放大500倍」，直呼：「這真的是地球人嗎？怎麼可能這麼完美？」包括小臉比例、發光肌膚、近看零死角，甚至有人看完激動到語無倫次：「震撼眼球＋心臟撞擊，現在還沒平復。」

請繼續往下閱讀...

朴寶劍親切向粉絲比出大拇指。（翻攝自讀者myhappiness520影片，已授權提供）

朴寶劍換上建中制服的畫面在社群瘋傳，網友笑說：「台灣高中生的顏值天花板被刷新了。」還有人哀號：「有這麼帥的學長，我一定天天第一節就到校。」有趣的是，朴寶劍在台上還被粉絲「強制」幫壽星慶生，雙手比出大拇指、露出招牌笑容，瞬間變成興奮小狗模樣，萌度破表。台下尖叫聲此起彼落，氣氛比演唱會還誇張。

不過這場活動也成為「大型心碎現場」，不少粉絲沒抽中簽書會已經痛哭一輪，原本還抱著希望去機場接機，結果傳出朴寶劍走VIP通道，再次崩潰。有人留言：「沒中簽售失戀一次，沒接到機再失戀一次。」也有人感嘆：「連這麼渺小的小小心願都沒辦法實現，真的太傷心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法