娛樂 最新消息

火馬年穩接第一縷財氣！12生肖年初一「走春吉位」3關鍵

命理師提點，根據12生肖的流年運勢，只需遵循簡單的「方向建議」、「目的地類型」與一個有儀式感的「招財小動作」，就能穩穩接住馬年開春第一縷財氣。（達志影像） 命理師提點，根據12生肖的流年運勢，只需遵循簡單的「方向建議」、「目的地類型」與一個有儀式感的「招財小動作」，就能穩穩接住馬年開春第一縷財氣。（達志影像）

〔記者林婷婷／台北報導〕年初一走對路，財神跟著你回家！2026丙午火年12生肖專屬「走春財位」大公開，簡單3步驟，把新春第一縷財氣牢牢接住！」命理達人菲菲老師提點，2026年值丙午火年，雙火之力如同旭日東昇，充滿創造與開拓的強大動能，「火，正對應著『財富的獲取行動』與『價值的展現熱情』。然而，火需要有「木」來助其燃燒得長久明亮，也需要有指引，才不會散漫無章，因此，丙午年的走春指南，關鍵在於 「以動引火，定向生財」。

菲菲老師衷心建議，火馬年走春第一步，請帶著一個簡單的心念出門：「我不只是去散步，更是去『遇見』。」遇見好心情、遇見新鮮事、遇見讓靈光一現的風景或人。

以下指南，將為12生肖量身訂製大年初一走春的「財氣接引方案」。只需遵循簡單的「方向建議」、「目的地類型」與一個有儀式感的「招財小動作」，便能輕鬆完成這場個人化的新年開運儀式，踏出丙午年財源廣進的堅實第一步。

 

【12生肖走春「財運吉位」指南】

➤鼠│財在西南方

．大年初一運程核心：適合透過輕鬆享受與社交打開財路，在愉悅中發現機會。

．財氣方向：住家或出發點的「西南方」。

．建議目的地：知名餐廳、美食市集、環境優美的公園或咖啡廳。

．招財小動作：在目的地購買一份精緻的甜點或飲品享用，心中默念「食祿豐足，財源甜美」。

 

➤牛│財在東北方

．大年初一運程核心：穩健中求發展，與可信賴的夥伴同行，易得穩定財機。

．財氣方向：住家或出發點的「東北方」。

．建議目的地：香火鼎盛的廟宇、歷史建築、銀行總部附近散步。

．招財小動作：與一位家人或老友同行，在廟宇誠心祈求事業穩定後，繞行廟埕三圈。

 

➤虎│財在正東方

．大年初一運程核心：氣勢旺，適合前往能展現活力與領導力的場所。

．財氣方向：住家或出發點的「正東方」。

．建議目的地：視野開闊的山丘、大廣場、新開幕的大型商場或地標建築。

．招財小動作：登高望遠，深呼吸三次，將新年目標大聲或默念出來。

 

➤兔│財在正北方

．大年初一運程核心：需低調聚氣，避開人群過於擁擠或競爭之處，以靜制動。

．財氣方向：住家或出發點的「正北方」。

．建議目的地：河濱公園、湖邊、圖書館、藝廊或獨立書店。

．招財小動作：在近水的地方撿拾一顆圓潤的小石頭帶回家，作為鎮財小物。

 

➤龍│財在西北方

．大年初一運程核心：思維敏捷，適合前往能激發靈感與學習的場所。

．財氣方向：住家或出發點的「西北方」。

．建議目的地：博物館、科技展覽、大學校園、有特色的文創園區。

．招財小動作：在目的地學習一項新知識（哪怕只是一個展品說明），並用手機記錄下來。

 

➤蛇│財在東南方

．大年初一運程核心：長輩緣、意外緣佳，容易在傳統或溫暖的環境中獲益。

．財氣方向：住家或出發點的「東南方」。

．建議目的地：傳統市場、花市、娘家或長輩居住的社區、慈善機構附近。

．招財小動作：購買一朵或一盆鮮花，贈予途中遇到的長輩或帶回家中佈置。

 

➤馬│財在正南方

．大年初一運程核心：獨自或與少數知己行動更易發現財機，適合有深度、特色的地點。

．財氣方向：住家或出發點的「正南方」。

．建議目的地：特色小巷、老店、茶坊、工作室開放日、視野好的咖啡館。

．招財小動作：安靜地觀察目的地的人事物，將一個特別的畫面記在心中，作為年度財富意象。

 

➤羊│財在東北方

．大年初一運程核心：循規蹈矩中得福，與家族共同行動能匯聚強運。

．財氣方向：與牛相同，住家「東北方」。

．建議目的地：家族祠堂、祖宅附近、知名的安定型廟宇（如土地公廟）。

．招財小動作：全家在吉方位合影，並齊聲說一句吉祥話。

 

➤猴│財在西南方

．大年初一運程核心：動中求財，但需有明確目標，避免流於散漫玩耍。

．財氣方向：住家或出發點的「西南方」。

．建議目的地：遊樂園、運動場、熱鬧商圈、有互動設施的展覽。

．招財小動作：參與一項需要少量付費的趣味活動或遊戲，投入其中享受過程。

 

➤雞│財在正西方

．大年初一運程核心：財運直接，適合前往與價值、交易相關的場所。

．財氣方向：住家或出發點的「正西方」。

．建議目的地：精品商圈、銀行、珠寶店附近、高級超市。

．招財小動作：不一定要大消費，但可進去感受一下優質商品的氛圍，摸一摸招財擺設（如金元寶）。

 

➤狗│財在西北方

．大年初一運程核心：需以行動破局，在挑戰性的路徑上反而能激發財運。

．財氣方向：住家或出發點的「西北方」。

．建議目的地：稍有坡度的步道、新建的橋樑、規劃整齊的工業區或科技園區。

．招財小動作：走一段上坡路，到達高點時拍拍衣袖，象徵抖落阻礙，迎接新高。

 

➤豬│財在正北方

．大年初一運程核心：在懷舊與創意的交會點易有靈感，發現被忽略的價值。

．財氣方向：住家或出發點的「正北方」。

．建議目的地：老街、古董店、二手書店、有故事的民宿或餐廳。

．招財小動作：尋找一件有年代感但讓你感覺喜愛的小物件（哪怕只是拍照），欣賞它的故事。

 

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

