年後別急著減肥 2026火馬年這4星座、4生肖肉肉才會發

這幾類人在是馬年「肉肉的」才會財運大發，建議民眾放寬心享受美食，只要別忘記均衡營養、保持運動，同樣能為新年迎來好兆頭。（資料照，安南醫院提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕026丙午火馬年到來，命理專家小孟老師點名4星座、4生肖過完年後別急著減肥，這幾類人在馬年「肉肉的」才會財運大發，建議民眾放寬心享受美食，只要別忘記均衡營養、保持運動，同樣能為新年迎來好兆頭。

有幾類人在馬年「肉肉的」才會財運大發。（彭博資料照）



年後「越胖財運越好」的4大星座

◆ Top1 雙子座：長肉後更顯年輕且體力充沛，年後業績表現將一鳴驚人。

◆ Top2 摩羯座：屬土星守護，發胖後臉型具親和力，有助提升正財與主管緣。

◆ Top3 射手座：脂肪越多體力越好，放鬆大餐時能累積意外之財。

◆ Top4 獅子座：健康宮對應財宮，發胖有助於建立人脈與商案合作。

新春家人團聚，難免會吃吃喝喝。（資料照，記者葉永騫攝）

4個生肖年後發胖能讓運勢更加銳不可擋

● 屬豬 ：身型圓潤可旺財宮，能夠旺八方財、吃四方。

● 屬牛：身體越強壯結實，對個人運勢與氣場越加分。

● 屬龍：需要強健體魄以狀大運勢，更能吸收天地精華。

● 屬鼠：吃胖能拓展交友圈並廣拓人際關係，越胖越得人緣。

民俗說法，僅供參考，勿過度迷信

