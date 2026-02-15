自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BLACKPINK Jennie秀場造型掀話題 眼鏡一戴網全歪樓

戴上眼鏡的Jennie多了一分知性美。（翻攝自IG）戴上眼鏡的Jennie多了一分知性美。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie秀場造型掀話題　眼鏡一戴網友全歪樓成員Jennie日前現身紐約時尚品牌Calvin Klein（簡稱CK）2026秋冬時裝大秀，再度展現超強時尚氣場。她也在個人IG曬出多張現場美照，其中一套「眼鏡造型」又酷又帥，立刻在網路掀起熱烈討論。

韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie秀場造型掀話題。（翻攝自IG）韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie秀場造型掀話題。（翻攝自IG）

不少網友笑稱，戴上眼鏡的Jennie雖然多了一分知性美，卻意外撞臉《後宮甄嬛傳》反派角色「余鶯兒」；另一派網友則認為，她戴著「國小老師眼鏡」的模樣，竟神似YouTuber滴妹的早期形象，留言區瞬間歪樓成大型比對現場。

Jennie隨性躺在床舖上展現性感曲線。（翻攝自IG）Jennie隨性躺在床舖上展現性感曲線。（翻攝自IG）

除了在秀場發揮時尚女王功力，Jennie也在IG上加碼送福利，曬出一系列「飯店床照」。照片中她卸下俐落西裝，換上Calvin Klein經典白色坦克背心搭配直筒丹寧褲，還小露品牌標誌性的內著邊緣，隨性躺在床舖上展現性感曲線，將休閒與火辣完美融合，讓粉絲直呼：「太犯規了！」

Jennie卸下俐落西裝，換上Calvin Klein經典白色坦克背心搭配直筒丹寧褲。（翻攝自IG）Jennie卸下俐落西裝，換上Calvin Klein經典白色坦克背心搭配直筒丹寧褲。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中