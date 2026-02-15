BLACKPINK Jennie秀場造型掀話題 眼鏡一戴網全歪樓

戴上眼鏡的Jennie多了一分知性美。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie秀場造型掀話題 眼鏡一戴網友全歪樓成員Jennie日前現身紐約時尚品牌Calvin Klein（簡稱CK）2026秋冬時裝大秀，再度展現超強時尚氣場。她也在個人IG曬出多張現場美照，其中一套「眼鏡造型」又酷又帥，立刻在網路掀起熱烈討論。

韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie秀場造型掀話題。（翻攝自IG）

不少網友笑稱，戴上眼鏡的Jennie雖然多了一分知性美，卻意外撞臉《後宮甄嬛傳》反派角色「余鶯兒」；另一派網友則認為，她戴著「國小老師眼鏡」的模樣，竟神似YouTuber滴妹的早期形象，留言區瞬間歪樓成大型比對現場。

Jennie隨性躺在床舖上展現性感曲線。（翻攝自IG）

除了在秀場發揮時尚女王功力，Jennie也在IG上加碼送福利，曬出一系列「飯店床照」。照片中她卸下俐落西裝，換上Calvin Klein經典白色坦克背心搭配直筒丹寧褲，還小露品牌標誌性的內著邊緣，隨性躺在床舖上展現性感曲線，將休閒與火辣完美融合，讓粉絲直呼：「太犯規了！」

Jennie卸下俐落西裝，換上Calvin Klein經典白色坦克背心搭配直筒丹寧褲。（翻攝自IG）

