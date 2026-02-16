自由電子報
娛樂 最新消息

小年夜發文惹尪臭臉！賈永婕認了「趁洗澡時偷發」

賈永婕自曝小年夜發文意外惹得老公狊臉相待。（翻攝自臉書）賈永婕自曝小年夜發文意外惹得老公狊臉相待。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕藝人賈永婕小年夜在社群平台分享一段暖心通話，卻意外掀起家中小風波。她透露，自己終於與前立委田秋堇聯繫上，兩人熱線長達30多分鐘，談及歷史與情感，讓她直呼「真的很溫暖」。不過，她也自爆，當晚還因為發出一篇關於鄭南榕的貼文，惹得老公臭臉相待。

賈永婕在貼文中回憶，和田秋堇的緣分其實「遲到了五年」。早在2021年，田秋堇就曾透過兩人共同友人傳話，表示當時看到她推著設備奔走各大醫院做公益，深受感動，只是訊息未能順利轉達，兩人因此錯過認識彼此的機會。直到近日，才真正通上電話。

她透露，田秋堇原本在過年前忙著處理調查報告結案，卻因突發事件接連做了多場專訪。賈永婕還貼心向對方道歉，笑說「讓妳過年前更忙了」，對方則回應「沒關係」。

電話中兩人談及民主運動歷史與社會價值。賈永婕在文中形容林義雄走過的道路艱辛而偉大，也提及鄭南榕為言論自由付出的代價。她強調，許多悲劇並非外界所謂的「報應」，而是關乎是非價值的問題。整段貼文情緒濃烈，不少網友留言表示「看了好感動」、「謝謝願意發聲」。

不過，感動之外還有家庭插曲。賈永婕自招，那篇關於鄭南榕的貼文，是「趁老公去洗澡時發的」，對方事後得知，臉色瞬間轉黑，她委屈寫道「小年夜還給我看臭臉耶！」她還爆料，老公甚至打電話找可以罵她的幫手，讓她哭笑不得。

她坦言自己不是故意讓另一半難受，只是有些對歷史的敬重與情緒「真的卡在心裡太久了」。發文最後甜喊：「愛你喔，不生氣氣，要過年了！新年快樂！」為這段故事畫下句點。

貼文曝光後，再度引發討論，不少粉絲認為，賈永婕向來敢言，從公益到公共議題都勇於表態，也有人笑稱「老公辛苦了」、「洗澡變成歷史轉捩點」。

