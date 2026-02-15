自由電子報
娛樂 電視

（除夕綜藝3）民視AI重現豬哥亮傳奇 陳美鳳深V戰袍聯手畢書盡

陳美鳳聯手畢書盡帶來組曲演出。（民視提供）陳美鳳聯手畢書盡帶來組曲演出。（民視提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕今年民視除夕特別節目《民視第一發發發》規模再創新高，由陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君等超強主持群坐鎮，百人大開場「馬年吉祥迎新春」豪華卡司展現如拉斯維加斯大秀的磅礴氣勢。

民視首開創舉，AI復活豬哥亮。（民視提供）民視首開創舉，AI復活豬哥亮。（民視提供）

最受矚目的視覺焦點，莫過於陳美鳳穿著深V低胸禮服現身，並與畢書盡驚喜合體，連續挑戰洗腦神曲《Apt.》、《Soda Pop》及經典台語歌《愛情限時批》，跨世代組合展現驚人舞力。此外，民視更利用AI變臉科技，讓已故傳奇豬哥亮在馬年除夕「重回螢光幕」，與主持群超時空互動，這份驚喜大禮勢必引爆全台觀眾的情懷。

賴慧如御馬凌空高難度表演。（民視提供）賴慧如御馬凌空高難度表演。（民視提供）

舞蹈PK單元「躍馬揚鞭慶豐年」更是火藥味十足。民視破天荒邀請到韓國啦啦隊女神天團南珉貞、Mingo、李晧禎、安芝儇、李貞潤、金賢姈、金泰琳等七位超人氣女神組成的限定團，跨海PK本土實力派賴慧如，韓流對決本土舞力的熱度直衝天際。而由陽帆、浩角翔起組成的「偶像男團」也展現驚人默契帶來熱血組曲，對上白冰冰率領網友敲碗已久的「TW ICE 台灣冰」挑戰周子瑜神曲，這場天王天后的混戰，讓陽帆都直呼感動。

白冰冰化身TW ICE賣力熱舞。（民視提供）白冰冰化身TW ICE賣力熱舞。（民視提供）

胡瓜回歸民視除夕主場。（民視提供）胡瓜回歸民視除夕主場。（民視提供）

除了舞台表演，由胡瓜坐鎮的「明星運動會」單元依舊是笑料與福利滿滿。為了慶祝主持群勇奪「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，綜藝天王胡瓜大方展現大哥風範，現場直接發放100個總價值10萬元的「鉑金包」金袋紅包，讓現場嗨到最高點，足見民視今年展現了絕對的收視霸主野心。

【播出資訊】民視無線台，2026年2月16日19：00～01：00

相關新聞：除夕綜藝5大特別節目盤點！林志穎睽違16年回歸紅白 AI豬哥亮「顯靈」參戰

