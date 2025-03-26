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蕭煌奇柔道魂上身 5月參賽世壯運

蕭煌奇5月將在北流開唱，還要參加世界壯年運動會。（華納音樂提供）蕭煌奇5月將在北流開唱，還要參加世界壯年運動會。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇曾是柔道國手，當年在亞特蘭大殘障奧運會（現正名帕運）勇奪第7名，後來成為歌手的他，近年被楊勇緯的熱血精神激勵，決定重返柔道賽場，5月要參加世界壯年運動會，儘管受傷仍要努力拚命。

蕭煌奇柔道魂上身 5月參賽世壯運蕭煌奇（白衣者）近來勤練柔道，準備要參加比賽。
（華納音樂提供）

蕭煌奇昨天露面宣傳北流演唱會，興奮表示5月要參加世界壯年運動會，近日每天都在跑步、重訓及練習柔道。前陣子蕭煌奇練習右肩不慎受傷，要持續看醫生，他說：「目前對生活沒有影響，只是關節有一點卡卡的，要趕快把身體狀況處理好。」

蕭煌奇受訪更說：「我之前去看醫生，醫生也說我不能再摔了。」其實去年他就把擅長的柔道搬上舞台，是他除了在舞台上唱歌以外，最感到過癮的事。

蕭煌奇說他從國小四年級就開始練習柔道，基本功非常扎實，「很多教練都跟我說，我現在的動作還是這麼標準，我覺得練習柔道跟唱歌一樣，都會內化在身體裡面。」期待5月比賽能有好成績，還要認真備戰演唱會。

除了北流演唱會，蕭煌奇很期待朝聖台語天后「二姐」江蕙的北高巨蛋演出，受訪表示：「這輩子如果還有機會寫歌給二姐聽，這是我比較希望的事情，如果二姐演唱會都唱了，也許可以再做一張新的專輯，如果有這個機會可以寫歌或是跟二姐一起合唱，會是非常榮幸的事情。」蕭煌奇「朋友你現在好嗎？」演唱會5月31日在北流登場，門票4月2日在寬宏售票開賣。

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