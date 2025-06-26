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娛樂 音樂

蔡依林撐爆白衣！美胸炸出「G級乳浪」 15秒晃動片太震撼

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Jolin」蔡依林21日晚間為「2025 hito流行音樂獎」壓軸開唱，不僅以火辣爆乳造型踩場，唱跳兼具的表現更震撼全場，她在上場之前錄製一段15秒影片也引爆話題。畫面中，蔡依林身穿緊身白色上衣，作勢擺動雙手、表情又氣又萌，胸前更是蹦出震撼畫面，隨即在網路上瘋傳。

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這支影片拍攝於「2025 hito流行音樂獎」表演前，可見蔡依林頭上還夾著髮夾，衣服上還有一個「泡泡瑪特（POP MART）」的當紅IP「Crybaby」，略帶「中二」的肢體語言展現出截然不同於舞台上的霸氣一面。

蔡依林G級美胸在鏡頭前搖晃。（組合照，翻攝自Threads）蔡依林G級美胸在鏡頭前搖晃。（組合照，翻攝自Threads）

蔡依林雖然表情設定是「怒視模式」，不過白色緊身上衣藏不住她的好身材，G級美胸在鏡頭前搖晃呼之欲出，粉絲們更紛紛歪樓表示，「胸部比臉搶戲！」、「直接晃出一條流量曲線」、「姐姐你是來殺人的吧」、「眼睛不知道該看哪了啦！」就連已故藝人安迪的愛女林吟蔚也直說「好可愛」。

事實上，蔡依林不只唱跳實力屢獲肯定，當日壓軸演唱以火辣爆乳踩場，天后級的爆發力、實力派的爆能量，瞬間讓全場尖叫聲爆棚，此次在未正式演出前，光是這支賣萌影片就能掀起話題，更印證她不只「會唱會跳」，連「站著不動」都能製造熱搜級聲浪。

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