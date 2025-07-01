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娛樂 最新消息

恭喜！威廉當二寶爸 卓君澤甜曬「一家四口」照告白尪：他扛起一切

卓君澤稍早平安誕下女兒與威廉、兒子甜蜜拍照。（翻攝自臉書，照片經馬賽克處理）卓君澤稍早平安誕下女兒與威廉、兒子甜蜜拍照。（翻攝自臉書，照片經馬賽克處理）

〔記者林欣穎／台北報導〕卓君澤與威廉婚後生活甜蜜，日前威廉因涉閃兵主持節目受到影響，連同威廉的孕妻卓君澤也無端遭受風波牽連，卓君澤社群接連幾日未再更新，日前則在IG上發出工作限動，當時就已經挺著大肚；今（1）日卓君澤在社群上分享好消息，女兒提前出生，並溫情告白老公威廉無怨無悔照顧家人，「我很幸運，也很感謝。」

卓君澤稍早在臉書曬出一家四口的溫馨照，提到女兒提早來到這個世界，「檸檬妹妹，歡迎妳來到這個酸酸甜甜的家。」雖然有過第一胎的經驗，卓君澤坦言還是會緊張，也和第一次一樣覺得震撼，不過這次的心情比從前更篤定，因為小家庭圓滿了。

卓君澤稍早平安誕下女兒與威廉甜蜜拍照。（翻攝自臉書，照片經馬賽克處理）卓君澤稍早平安誕下女兒與威廉甜蜜拍照。（翻攝自臉書，照片經馬賽克處理）

卓君澤說在懷孕後期每天挺肚連站起來都需要意志力，還是在自己可以努力的範疇做家務，為這個家，盡一點微不足道的心。她感性告白老公威廉，一邊照顧著兒子的日常起居，又一邊照顧她變化萬千的身體和情緒，「忙得像打季後賽的超人，卻總是無怨無悔。我很幸運，也很感謝。」

她還透露這次進手術房醫師讓她選歌曲，於是她選了最喜歡的伍佰組曲當BGM，「大家的心情似乎都被音樂帶動得很愉快。上麻醉時似乎是《你是我的花朵》。整個過程，比第一胎時更加冷靜，但當聽見檸檬的第一聲哭喊，我們還是忍不住流下了眼淚，生命就是一場奇蹟。」卓君澤也在文末有感而發表示，「檸檬來了，生活將再次被徹底翻動，我們也再一次，為了成為更好的人，重新出發。我們家的第二章正式展開。」

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