「蕭查某」是誰？赤腳稱霸金曲獎 李竺芯紅毯戰袍驚人價碼曝光

李竺芯紅毯戰袍總價只有台幣5025元。（新聞攝影組攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新科台語歌后李竺芯以《Suí 水》在本屆金曲獎頒獎典禮大放異彩，她領獎時自封是「蕭查某」，個性鬼靈精怪的她，就連紅毯的戰袍也很特別，身上行頭的總價只有台幣5025元。

李竺芯自己打理紅毯造型，透露身上的長洋裝免費，「衣櫃裡拿出來不用錢，之前活動時廠商贈送。」提到2000元的高跟鞋於士林夜市購入，還有從東區買的Y字項鍊約3000元，加上從文具店買的紫色緞帶，則是花了她25塊，會選紫色因為那是她的幸運色。

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李竺芯領年度專輯獎時，光著腳跑上舞台致詞。（台視提供）



昨晚李竺芯一夜成名，一舉拿下「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」及「年度專輯」共三項大獎，領年度專輯獎時甚至是光著腳就跑上舞台致詞。

對此，李竺芯在慶功宴時解釋：「很珍惜這個機會要分享大家，這個社會給我們很多定義，把這些放下就更自由了。」另外一方面則是因為參加整晚活動，覺得腰痠跟腳酸，所以不穿鞋就先上台了。

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