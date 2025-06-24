晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林柏宏捲父親「欠債風波」認幫償還 回應：沒罵父親是「流浪狗」

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏今（24）捲入父親欠債親兄弟風波，遭叔伯狠批不願勸爸爸還債，走紅後又忘恩負義，還為金錢和親戚撕破臉。稍早，林柏宏正式回應，直言成年以來支柱父母親開銷，並為他們償還多筆債務至今，強硬表示從來沒罵父親是「流浪狗」。

相關新聞：「零負評男神」林柏宏  遭叔伯控拒替父還債

林柏宏捲入父親欠債親兄弟風波，親自回應。（資料照，記者胡舜翔攝）林柏宏捲入父親欠債親兄弟風波，親自回應。（資料照，記者胡舜翔攝）

事情來自林柏宏四叔出面，怒轟林柏宏父親獅子太開口，向3兄弟「半借半騙」逾千萬元，還指林父長年以來需要錢就來借，礙於兄弟情面，沒寫借據，怎知林柏宏父親不斷賴皮，還稱兄弟間債務是多年前的事，讓四叔直呼切心，之後再爆出林柏宏曾為父親欠債一事，罵他是「流浪狗」。

至於整件事關林柏宏什麼事？叔伯希望林柏宏能勸父親處理，卻在曝光的訊息中遭林柏宏冷處理，林冷回「希望我處理什麼？」、「你們不是我的債權人」之後已讀不回，讓四叔看不下去，認為二哥曾在生活上幫助過林柏宏，態度不佳，忘恩負義。

相關新聞：林柏宏衰捲家族金錢糾紛 網一面倒：長輩根本情勒大王

不過對此，林柏宏強調，和伯叔很少見面且久未聯絡，沒能知道太多細節，自己無力參與，不過確實有幫父母償還多筆債務。

林柏宏回應「父親欠債風波」全文：

我從成年以來就工作負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今。

和伯叔很少見面且久未聯絡，他們不清楚我和父母的相處細節，而上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。

我會繼續努力做好自己的工作，盡力照顧好父母親。謝謝大家的關心，真的非常抱歉因為家中長輩的家務事佔用了這麼多媒體資源，所以對於這件事，將來可能不方便再作回應。

最後我想說，我從來沒有、也不可能罵自己的父親是流浪狗。我愛流浪狗！流浪狗是用來照顧疼惜的，不是罵人的詞彙，請大家一起以領養代替購買。

柏宏

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中