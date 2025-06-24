林柏宏捲父親「欠債風波」認幫償還 回應：沒罵父親是「流浪狗」

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏今（24）捲入父親欠債親兄弟風波，遭叔伯狠批不願勸爸爸還債，走紅後又忘恩負義，還為金錢和親戚撕破臉。稍早，林柏宏正式回應，直言成年以來支柱父母親開銷，並為他們償還多筆債務至今，強硬表示從來沒罵父親是「流浪狗」。

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林柏宏捲入父親欠債親兄弟風波，親自回應。（資料照，記者胡舜翔攝）

事情來自林柏宏四叔出面，怒轟林柏宏父親獅子太開口，向3兄弟「半借半騙」逾千萬元，還指林父長年以來需要錢就來借，礙於兄弟情面，沒寫借據，怎知林柏宏父親不斷賴皮，還稱兄弟間債務是多年前的事，讓四叔直呼切心，之後再爆出林柏宏曾為父親欠債一事，罵他是「流浪狗」。

至於整件事關林柏宏什麼事？叔伯希望林柏宏能勸父親處理，卻在曝光的訊息中遭林柏宏冷處理，林冷回「希望我處理什麼？」、「你們不是我的債權人」之後已讀不回，讓四叔看不下去，認為二哥曾在生活上幫助過林柏宏，態度不佳，忘恩負義。

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不過對此，林柏宏強調，和伯叔很少見面且久未聯絡，沒能知道太多細節，自己無力參與，不過確實有幫父母償還多筆債務。

林柏宏回應「父親欠債風波」全文：

我從成年以來就工作負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今。

和伯叔很少見面且久未聯絡，他們不清楚我和父母的相處細節，而上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。

我會繼續努力做好自己的工作，盡力照顧好父母親。謝謝大家的關心，真的非常抱歉因為家中長輩的家務事佔用了這麼多媒體資源，所以對於這件事，將來可能不方便再作回應。

最後我想說，我從來沒有、也不可能罵自己的父親是流浪狗。我愛流浪狗！流浪狗是用來照顧疼惜的，不是罵人的詞彙，請大家一起以領養代替購買。

柏宏

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