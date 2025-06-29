晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

幼幼台嗨跳抖音歌《大展鴻圖》被罵翻 影片火速下架

東森幼幼台日前邀請鍾欣凌、郭彥均與一群哥哥姐姐們嗨跳《大展鴻圖》引起爭議。（翻攝自IG）東森幼幼台日前邀請鍾欣凌、郭彥均與一群哥哥姐姐們嗨跳《大展鴻圖》引起爭議。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕東森幼幼台26日在IG上傳一段大跳抖音洗腦歌曲《大展鴻圖》的舞蹈影片，由《超級總動員》主持人鍾欣凌、郭彥均帶領「天竺鼠姐姐」張恆安、「酪梨姐姐」林妍希與「浣熊哥哥」陳小龍五人合跳，引來大批網友與家長質疑不妥，目前幼幼台已悄悄下架該影片。

中國廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD與AR劉夫陽合作的歌曲《大展鴻圖》，近來在社群平台迅速竄紅，歌詞中如「銀龍魚」、「大師提字」、「活佛坐檯」等具有迷因感的詞句，極具洗腦效果，成為不少網紅翻拍短影音的歌曲之一。而東森幼幼台也跟風跳起該舞蹈，特別請來藝人鍾欣凌、郭彥均與一群哥哥姐姐們共舞，並在影片最後寫下「祝你大展鴻圖」祝賀語。

此舉引起許多網友及家長反感，擔心對兒童發展產生影響，甚至有國小老師也寫下長文表達不認同，指出該歌曲不具實質意義，且目前校園內也已經出現不少中國用語及簡體字，「除了家長、學校努力推廣台灣自有的文化之外，媒體也需共同推進」，希望幼幼台能維護純淨的兒童視聽空間。事件發酵後，幼幼台立即將影片下架滅火，不過也有部分網友認為，流行文化本就會跨界影響，不必小題大作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中