幼幼台嗨跳抖音歌《大展鴻圖》被罵翻 影片火速下架

東森幼幼台日前邀請鍾欣凌、郭彥均與一群哥哥姐姐們嗨跳《大展鴻圖》引起爭議。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕東森幼幼台26日在IG上傳一段大跳抖音洗腦歌曲《大展鴻圖》的舞蹈影片，由《超級總動員》主持人鍾欣凌、郭彥均帶領「天竺鼠姐姐」張恆安、「酪梨姐姐」林妍希與「浣熊哥哥」陳小龍五人合跳，引來大批網友與家長質疑不妥，目前幼幼台已悄悄下架該影片。

中國廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD與AR劉夫陽合作的歌曲《大展鴻圖》，近來在社群平台迅速竄紅，歌詞中如「銀龍魚」、「大師提字」、「活佛坐檯」等具有迷因感的詞句，極具洗腦效果，成為不少網紅翻拍短影音的歌曲之一。而東森幼幼台也跟風跳起該舞蹈，特別請來藝人鍾欣凌、郭彥均與一群哥哥姐姐們共舞，並在影片最後寫下「祝你大展鴻圖」祝賀語。

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此舉引起許多網友及家長反感，擔心對兒童發展產生影響，甚至有國小老師也寫下長文表達不認同，指出該歌曲不具實質意義，且目前校園內也已經出現不少中國用語及簡體字，「除了家長、學校努力推廣台灣自有的文化之外，媒體也需共同推進」，希望幼幼台能維護純淨的兒童視聽空間。事件發酵後，幼幼台立即將影片下架滅火，不過也有部分網友認為，流行文化本就會跨界影響，不必小題大作。

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