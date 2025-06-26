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Albee深V泳裝照被挖出 「露出黑點」遭疑走光

Albee辣曬泳裝照遭疑走光。（翻攝自IG）Albee辣曬泳裝照遭疑走光。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Albee近日爆出熱戀喜劇演員賀瓏，然而，男方剛與已故女友天殘分手，兩段感情距離過近，讓Albee深陷小三疑雲，儘管她發聲否認，風波仍持續延燒，如今有網友挖出她過去的泳裝照「考古」質疑露點，引起熱議。

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「Albee」范乙霏2019年8月在社群網站曬出超辣泳裝照，只見她穿著墨綠色深V連身泳裝，將皮膚襯得更加雪白。豈料，她一個傾身，胸部微微往前，竟有小黑點跑出來，嚇壞不少網友，讓眾人以為她不小心走光了。

Albee澄清小黑點只是陰影。（翻攝自IG）Albee澄清小黑點只是陰影。（翻攝自IG）

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貼文曝光後，吸引大批網友朝聖，留言質疑Albee走光露點。事實上，她當時就曾澄清，照片中的黑點只是陰影，這幾張照片都是連拍，並無大動作姿勢，沒有曝光疑慮，並幽默地說「本點不是這個顏色，而且也不在那個奇怪位置啊啊啊啊！」

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