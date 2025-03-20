GD 7月攻蛋 嗨PO「我沒關係」-BLACKPINK Jisoo單飛首來台 週日開甜嗓寵粉

GD世界巡演即將展開，確定7月來台連唱兩天。（翻攝自X）

〔記者鍾志均、廖俐惠／台北報導〕台灣哈韓風氣旺，近來包括BLACKPINK成員Jisoo、金秀賢，以及BIGBANG隊長「GD」G-Dragon都將來台會粉絲。

GD主持的韓綜《Good Day》因金秀賢風波受影響。

（愛奇藝國際站提供）

金秀賢私生活爭議爆發前，就和GD合拍韓綜《Good Day》，隨著黑料連環爆，日前傳出GD一度按讚「要求金秀賢下車」的貼文，之後又悄悄收回，引發粉絲議論。

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GD昨公開世界巡演場次，確定7月12、13日唱進台北小巨蛋，在工作人員管理的IG帳號中，曬出GD開心舞動影片，搭配文字寫下「我沒關係」，被粉絲猜測是回應節目相關爭議。

Jisoo週日將現身桃園開唱。（寬魚國際提供）

此外，BLACKPINK Jisoo將在23日於桃園開唱，快閃店則於21日至23日一連3天在台北101開幕，且推出台灣限定商品；由於Jisoo曾親自到國外快閃店巡視拍照，因此網友希望她也能到台北101走一走，讓粉絲有望不期而遇。

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