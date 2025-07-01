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韓星IG「黑白照」爆死訊享年43歲 和李棟旭合作新劇成遺作

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女星李嶼邇年僅43歲，今傳出上月20日已離開人世！李嶼邇今年才和李棟旭、李光洙等藝人合作《離婚保險》，沒想到新作成為遺作，震驚粉絲。

李嶼邇年僅43歲，今傳出上月20日已離開人世。（翻攝自IG）李嶼邇年僅43歲，今傳出上月20日已離開人世。（翻攝自IG）

李嶼邇於2013年透過MBC電視劇《龜巖許浚》出道，此後拍了《百年遺產》、《清潭洞醜聞》、電影《愛殺特攻隊》等，沒想到她的IG今曬出一張黑白照，證實她已離世，但死因並未公布。

IG配文由她的經紀人撰寫，透露是代替李媽媽、爸爸發文，內容寫道：「我聰明、美麗、善良的妹妹，2025年的6月20日去了天堂，我在這裡留下這樣的祝福。」更補充「知道大家對她去世的消息感到震驚和心碎，但請大家替她祈禱，讓她前進更美好的地方。」

韓媒報導，與她合作過的演員崔德文聽到此消息後震驚不已，留言表示「為什麼？怎麼會這樣？」讓人鼻酸，許多粉絲則哀傷說「不曉得發生什麼事」、「看照片發現笑容非常美麗」。

李嶼邇逝世前一週，在IG貼文分享過往影片，悼念合作過的導演玄鎮植，寫下：「在沒有照明的情況下用自然光拍攝的MV，但是原版不知去向了，是哥哥帶走了嗎？」表示「謝謝你在我巔峰時期留下美好的回憶。」哀傷話語逼哭粉絲。

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