晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀瓏顏值普但桃花運超好！網點「1重要關鍵」：非常吃香

賀瓏近日風波不斷，形象一落千丈。（翻攝自臉書）賀瓏近日風波不斷，形象一落千丈。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕喜劇演員賀瓏被爆出逼已故前女友天殘墮胎，與Albee疑似熱戀的消息曝光後也隨即遭薩泰爾解約，後續更牽扯出一連串風波，形象一落千丈。而就有網友討論，賀瓏長相普通，身高也不算高，但桃花運卻非常好，好奇問，「女生們覺得賀瓏在交友上的優勢是什麼呢？」

一名網友在PTT發文表示，賀瓏事件鬧得沸沸揚揚，不過他發現賀瓏從之前的龍龍到最近爆出來的天殘和Albee，桃花運似乎非常好，而賀瓏長相普通，身高也不到170，雖然財富贏過許多上班族，但他不解，「大家都說找男友不外乎高富帥，但更多條件更好的男士苦尋另一半不著，各位女孩兒覺得賀瓏這樣的條件算好嗎」？

相關新聞：粉專舉一點開砲 賀瓏超渣行為薩泰爾應該有感

貼文曝光後，網友紛紛表示「幽默感」相當重要，「幽默風趣口才」、「女生很吃口才的」、「外型不優但看的出有打扮確實乾乾淨淨啊，加上有一定的名氣、知名度，財力應該也中上」、「幽默，男生幽默非常吃香」、「就有趣啊，他一定是很有情緒價值的男人，一堆直男看不起女生喜歡的情緒價值，結果正妹就是會被比你矮醜，但是講話有趣舒服的男生追走」、「臉會看膩，但個性可以讓日子越過越有趣」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中