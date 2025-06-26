賀瓏顏值普但桃花運超好！網點「1重要關鍵」：非常吃香

賀瓏近日風波不斷，形象一落千丈。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕喜劇演員賀瓏被爆出逼已故前女友天殘墮胎，與Albee疑似熱戀的消息曝光後也隨即遭薩泰爾解約，後續更牽扯出一連串風波，形象一落千丈。而就有網友討論，賀瓏長相普通，身高也不算高，但桃花運卻非常好，好奇問，「女生們覺得賀瓏在交友上的優勢是什麼呢？」

一名網友在PTT發文表示，賀瓏事件鬧得沸沸揚揚，不過他發現賀瓏從之前的龍龍到最近爆出來的天殘和Albee，桃花運似乎非常好，而賀瓏長相普通，身高也不到170，雖然財富贏過許多上班族，但他不解，「大家都說找男友不外乎高富帥，但更多條件更好的男士苦尋另一半不著，各位女孩兒覺得賀瓏這樣的條件算好嗎」？

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貼文曝光後，網友紛紛表示「幽默感」相當重要，「幽默風趣口才」、「女生很吃口才的」、「外型不優但看的出有打扮確實乾乾淨淨啊，加上有一定的名氣、知名度，財力應該也中上」、「幽默，男生幽默非常吃香」、「就有趣啊，他一定是很有情緒價值的男人，一堆直男看不起女生喜歡的情緒價值，結果正妹就是會被比你矮醜，但是講話有趣舒服的男生追走」、「臉會看膩，但個性可以讓日子越過越有趣」。

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