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娛樂 最新消息

孫安佐全面停工 坦承身心狀況不佳

孫安佐透過IG公告全面停工。（翻攝自IG）孫安佐透過IG公告全面停工。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬與狄鶯獨生子孫安佐今（1）日透過社群平台發出公告，表示將全面停工，理由為身心狀況不佳。他的經紀人「重讀天月」表示孫安佐在家人的陪同下，正在努力恢復中，希望未來能帶給大家更多歡樂。

孫安佐被目擊赤裸上身、精神渙散站在街頭。（翻攝自黑色豪門企業）孫安佐被目擊赤裸上身、精神渙散站在街頭。（翻攝自黑色豪門企業）

公告中表示，孫安佐的工作行程自2025年6月20日開始，因身心狀況不佳，先全面暫停，以休養為主。由於近日孫安佐被目擊赤裸上身、精神渙散站在街頭，公告中也解釋，孫安佐壓力過大原因預估是想製作水槍給自己的壓力太大，導致失眠、飲食、作息不正常，目前已在恢復中。

孫安佐（右2）在孫鵬（右）、狄鶯（左2）陪伴下，狀況逐漸好轉。（翻攝自IG）孫安佐（右2）在孫鵬（右）、狄鶯（左2）陪伴下，狀況逐漸好轉。（翻攝自IG）

先前孫安佐拍攝的影片，依然會持續製作與發片，經紀人表示，想與孫安佐合作的廠商們，將會在這10天內依序由經紀人重讀天月回信，並對於帶來的困擾感到抱歉。

孫安佐壓力過大，暫時宣布全面停工。（翻攝自IG）孫安佐壓力過大，暫時宣布全面停工。（翻攝自IG）

根據經紀人表示，孫安佐的家人都陪著他，感情也非常好，尤其是孫鵬與狄鶯非常照顧兒子，他同時表示，若有粉絲、朋友、廠商想替孫安佐打氣加油，可留言或者寄e-mail給他，並期望社會大眾能給孫安佐及其家人更多溫暖的正能量。

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