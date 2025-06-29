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藍心湄狠評她金曲禮服「沒特色」遭炎上 陳忻玥經紀公司霸氣回應

藍心湄（左）點評陳忻玥（右）的金曲禮服「沒特色」。（翻攝自IG）藍心湄（左）點評陳忻玥（右）的金曲禮服「沒特色」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第36屆金曲獎於昨（28）晚間在小巨蛋盛大舉行，除了各獎項最終獎落誰家備受矚目外，紅毯爭豔也是外界關注焦點。有著「時尚教主」稱號的資深女星藍心湄，今年依舊在節目上點評紅毯造型，聊到入圍最佳華語女歌手的陳忻玥時，她直言「普通」沒有個人特色，一番言論隨即遭到網友炎上，而陳忻玥所屬陶山音樂也在IG限時動態上回應了。

陳忻玥昨晚以一身純白禮服亮相，胸前開深V小露性感，搭配一頭浪漫長捲髮，氣質出眾。不過卻遭藍心湄犀利點評，「很可惜，抱歉，我對妳的妝髮跟妳的禮服，完全沒有任何印象，就是普通，就是一個歌手，穿了一件禮服，就來了，我看不出她自己的特質。」

該節目片段隨即被網友轉發到社群平台Threads掀起討論，不少網友紛紛為陳忻玥抱不平，「我也覺得歌手就是歌手，不是賣外在的，穿這樣已經很漂亮又正式」、「可是我覺得她穿的很端莊體面很氣質很仙啊」、「唱歌贏你們就好了，管什麼穿搭」。

就連歌手李芷婷也現身留言區力挺，「忻玥是歌手，而且是這幾年持續用歌聲說故事、一直在進步的歌手，她不需要穿著嘩眾取寵的造型上紅毯，這不是她的人設，更不是她的風格。再來就是，她本身就已經是吸睛又可愛的存在了餒，鼻要逼她啦嗚嗚嗚嗚嗚。」

陳忻玥的所屬經紀公司陶山音樂透過IG限時動態回應。（翻攝自陶山音樂IG）陳忻玥的所屬經紀公司陶山音樂透過IG限時動態回應。（翻攝自陶山音樂IG）

陳忻玥的所屬經紀公司陶山音樂也透過IG限時動態回應，「我猜大家覺得不懂的部分，就是沒有唱片公司是走『音樂』為主的路線，每個唱片公司的歌手都是『明星』，而我們的歌手就是歌手，不需要提高價碼去定義身分地位，校園也不會需要特別請妝髮來充門面，同時校園也不是一般明星所定義的宣傳，一般明星會覺得不要太常出現，不然破壞自己的價值，但如果他們就只是歌手，那有能唱歌的場為何不唱，當然要唱。」

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