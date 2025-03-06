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娛樂 最新消息

李銘忠獲封「空幹王」 柯淑勤加戲「手伸嘴裡」

李銘忠受訪時透露親密戲大部分都沒有肢體接觸，讓觀眾很意外。（記者胡胡舜翔攝）李銘忠受訪時透露親密戲大部分都沒有肢體接觸，讓觀眾很意外。（記者胡胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘忠在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演媒體大亨，上週完結篇揭發他是大魔王，不但是個大反派還性侵多名女性，昨受訪時，他提到該劇親密戲雖多，但除了和金鐘戲后柯淑勤真的有「肌膚之親」外，其他如王真琳、雷嘉汭的床戲，以及潘慧如的吻戲，都是借位拍攝，而王真琳「背後硬上」床戲，其實親密戲對手是一個「木箱」，被劇組封為「空幹王」。

李銘忠羞曝合演親密戲的「對手」其實是一個「木箱」。（記者胡舜翔攝）李銘忠羞曝合演親密戲的「對手」其實是一個「木箱」。（記者胡舜翔攝）

《女記者》扮媒體大亨耍淫招 非禮戲「借位拍攝」對著木箱做

他回憶當時拍床戲，攝影師突然丟了個木箱給他，說「你就跟他『運動』」，讓他傻眼，還佯裝兇狠對攝影師回：「你耍我？」但他坦言和木箱「合作拍攝」是個不錯的想法，不會真的碰到女演員，但他拍攝前依舊請劇組清場，因為他認為這樣的演出，是他從影數十年以來前三名尷尬的戲，他說：「很擔心自己笑場，一開始感覺周圍的人都不敢笑，喊卡之後我就狂笑，大家才跟著笑。」

李銘忠（右）在《死了一個娛樂女記者之後》劇中有許多親密戲，唯獨和柯淑勤是真實接觸。（鏡文學提供）※尊重身體自主權 請撥打113、110※李銘忠（右）在《死了一個娛樂女記者之後》劇中有許多親密戲，唯獨和柯淑勤是真實接觸。（鏡文學提供）※尊重身體自主權 請撥打113、110※

而這齣戲是他第二次和柯淑勤合作夫妻，但他依舊被柯淑勤的氣場震懾，有場柯淑勤突然加戲，把手指頭伸到李銘忠嘴裡的即興戲，李銘忠指出自己一開始被嚇到出戲，但立刻回歸角色，直呼：「真的需要對手給驚喜！」

此外，他去年9月和愛情長跑10年的女友登記結婚，被問婚禮進度，他說剛買新房，目前正在裝修房子，打算一步一步來。至於何時準備當爸？他回：「我和太太一直都愛小孩，看到可愛小孩影片都會互傳，覺得如果有這麼可愛小孩，就不想要出來工作。」

※尊重身體自主權 請撥打113、110※

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