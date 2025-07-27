晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

42歲真木陽子懷二胎「簡直是奇蹟」 小16歲嫩尪身分曝光

真木陽子透過YouTube宣布懷孕。（翻攝自YouTube）真木陽子透過YouTube宣布懷孕。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年42歲的日本女星真木陽子宣布懷孕，她開心表示「可以說是種奇蹟」。至於孩子的爸是誰，據傳是26歲的同門師弟葛飾心，兩人相差多達16歲。

真木陽子孩子的爸據傳是同門師弟葛飾心。（翻攝自IG）真木陽子孩子的爸據傳是同門師弟葛飾心。（翻攝自IG）

真木陽子昨天透過YouTube頻道證實懷孕喜訊，表示比起第一胎時，現在會對於精神狀況、環境會更加謹慎，如果大家能以溫暖的目光守護著她會很開心。由於她已經算是高齡產婦，她也直言：「只有有經驗的人才會了解，這幾乎可以說是一種奇蹟了，我覺得很幸福。」

真木陽子、葛飾心是否有登記結婚是未知數，不過兩人已經有婚姻事實。（翻攝自IG）真木陽子、葛飾心是否有登記結婚是未知數，不過兩人已經有婚姻事實。（翻攝自IG）

日媒報導，真木陽子已經進入懷孕穩定期，考量到年紀加上以孩子為重，將會減少工作量。真木陽子在2008年與演員片山怜雄結婚，隔年生下女兒，2015年離婚收場，她在2023年8月透露處於「事實婚」（未登記結婚，但已有婚姻事實），據悉就是葛飾心。葛飾心長相超級帥氣，葛飾心的熟人表示，葛飾心對於成為父親感到非常開心，也展現了責任感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中