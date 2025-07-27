42歲真木陽子懷二胎「簡直是奇蹟」 小16歲嫩尪身分曝光

真木陽子透過YouTube宣布懷孕。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年42歲的日本女星真木陽子宣布懷孕，她開心表示「可以說是種奇蹟」。至於孩子的爸是誰，據傳是26歲的同門師弟葛飾心，兩人相差多達16歲。

真木陽子孩子的爸據傳是同門師弟葛飾心。（翻攝自IG）

真木陽子昨天透過YouTube頻道證實懷孕喜訊，表示比起第一胎時，現在會對於精神狀況、環境會更加謹慎，如果大家能以溫暖的目光守護著她會很開心。由於她已經算是高齡產婦，她也直言：「只有有經驗的人才會了解，這幾乎可以說是一種奇蹟了，我覺得很幸福。」

請繼續往下閱讀...

真木陽子、葛飾心是否有登記結婚是未知數，不過兩人已經有婚姻事實。（翻攝自IG）

日媒報導，真木陽子已經進入懷孕穩定期，考量到年紀加上以孩子為重，將會減少工作量。真木陽子在2008年與演員片山怜雄結婚，隔年生下女兒，2015年離婚收場，她在2023年8月透露處於「事實婚」（未登記結婚，但已有婚姻事實），據悉就是葛飾心。葛飾心長相超級帥氣，葛飾心的熟人表示，葛飾心對於成為父親感到非常開心，也展現了責任感。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法