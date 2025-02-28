陳志強等陳美鳳開席 吳宗憲拚全場最大紅包

陳美鳳（中）與好友簡沛恩、方馨參加陳志強、曾智希婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、蕭方綺／台北報導〕陳志強、曾智希婚禮賓客眾星雲集，陳美鳳、吳宗憲、徐乃麟、王彩樺、Darren、簡沛恩、方馨等人皆是座上賓，坤達、柯佳嬿戴著口罩未受訪低調進場，現場宛如金鐘頒獎典禮。

徐乃麟（左）參加婚宴笑談新娘出道往事，吳宗憲大談小優事件。（合成照,記者潘少棠攝）

陳美鳳因左腳踝外側骨裂，只能坐輪椅到婚禮，因動作緩慢，稍微拖到時間，但陳志強堅持要讓她進入會場才要開席，相當貼心，陳美鳳手提綠色愛馬仕柏金包，超亮眼，被問價錢，她撒嬌回說：「忘記了。」

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徐乃麟談到，當年和剛出道的新娘曾智希一起主持節目，「當時她還很生澀，經過這麼多年的磨練、蛻變，現在在戲劇、主持方面都有佔有一席之地。」

吳宗憲被問紅包數字，他笑開懷說：「絕對是滿多的！雖然新郎不是我。」放話一定有超過6位數，表示要爭取全場最大包。提及近來演藝圈鬧得沸沸揚揚的「小優大嘴巴事件」，他不忘調侃：「因為她沒有受邀，可能怕她在現場大嘴巴。」

吳宗憲提到，他和宋羽葤溝通後，確定對方會撤掉對小優的提告，「這件事就讓它息事寧人。」他要小優和所有當事人道歉，憤恨不平說：「繼黃子佼、小優之後，演藝圈不再有在背後亂放話的惡習。」他也放話說：「海水退了我才知道我穿兩條牛仔，黃子佼就是個脫褲男，還想重回藝能界，你進入我就離開，一山難容這兩類人。」

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