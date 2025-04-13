判決書出爐 宥勝惡行全紀錄 強制猥褻還企圖串證？

宥勝（中）判決書全文公開，惡劣行徑全都攤在陽光下。（本報資料照，記者廖振輝攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人宥勝（本名：王宥勝）遭控於2016年藉著載送女助理返家途中，踰矩跨坐、揉胸舔耳、強吻等行逕遭檢察官依強制猥褻罪起訴，去年12月底遭判處8個月有期徒刑、緩刑5年，上繳200萬元。沉寂22個月，宥勝7日重啟YouTube頻道高調宣告復出，浮出水面不到5天慘遭全民一面倒抵制，面對各界接踵而至的抨擊聲浪，他與妻子昨（12日）皆被發現2人已各自將圖文、影片悄悄刪除下架。今（13）日宥勝判決書全文公開，惡劣行徑全都攤在陽光下，其中最扯的是竟然包括串證的「擬答」電子檔。

根據判決書表示，被告宥勝在台北地方法院113年3月26日進行妨害性自主罪審理程序之前，聯繫同是證人也是被害人的C女（宥勝前女助理）見面洽談案情，並傳送了二份電子檔給她，分別是被告律師所提供在法庭上擬問暨「擬答」內容，以及依被告宥勝無罪為和解條件的和解書。

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宥勝（圖）傳送了二份電子檔給受害人，分別是被告律師所提供在法庭上擬問暨「擬答」內容，以及依被告宥勝無罪為和解條件的和解書。（本報資料照，記者吳昇儒攝）

判決書亦指出，將擬問暨「擬答」檔案內容，與C女在偵查中證詞核對，發現有所出入甚至是脫離原本的證詞，更別說這些內容均是建立在被告宥勝無罪的基礎上，因此法官認定，被告宥勝試圖串證，脫罪目的非常明顯。

由宥勝律師提供的擬答電子檔，模擬了法庭上需要回答的問題，要求C女依照答案回答。根據判決書記載，C女若在法庭被問及「所以妳的掙扎或反抗動作有很大嗎？」問題，（宥勝律師要求C女）要回答：「因為我沒遇過這種情形且有點驚嚇，可能不是很明顯。」

從宥勝判決書能清楚看到他的行為的確逾矩。（翻攝自YouTube）

其他的答案還包括，「他（宥勝）後來有跟我解釋，他解釋之後，我相信他沒有要對我強制猥褻」、「我當時覺得他是違反我的意願，但我不確定他有沒有強制猥褻」、「...直到這個案件起訴之後，被告有來找我，跟我解釋當時他一開始以為我是同意的，後來他確認我不同意之後，他就停止離開了，所以我相信他沒有要對我強制猥褻的意思」等語，從這些「擬答」不難看出宥勝除了想要替自己洗白之外，更企圖進行串證。

台北地方法院認定，宥勝確有接續以強暴方式對C女做出猥褻行為，並衡量被當事人意見，以及被告宥勝的智識程度及家庭經濟生活狀況、前無任何前科紀錄素行、犯罪動機、情節、目的、手段、所生之危害等一切情狀，量處有期徒刑8月。

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