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娛樂 最新消息

成人版《取精急轉彎》上映！台灣網友嚇壞：竟是真的

〔記者廖俐惠／綜合報導〕挪威動畫電影《取精急轉彎》將在4月底於台灣上映，消息曝光後竟掀起Threads熱烈討論，網友紛紛表示，「這是真的不是？」、「這到底是什麼…」、「我一開始還以為這是假的…」、「逆天，真有人出這個」。電影非限制級，而是15輔，15歲以上就能觀看。

《取精急轉彎》中有精子、卵子的故事。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》中有精子、卵子的故事。（原創娛樂提供）

這部成人動畫喜劇將精子大軍的冒險旅程與青少年的性啟蒙交織，透過瘋狂想像與犀利幽默，徹底顛覆對動畫電影的既定印象。

《取精急轉彎》的誕生是一場結合創意與堅持的勝利，導演湯米・維爾柯拉最初提出構想時，形容這是一場像《魔戒》一樣的史詩冒險，只是主角是精子，敵人則是殺精凝膠與大腸桿菌。雖然曾試圖在好萊塢推動這個瘋狂點子，卻因題材尺度而屢屢碰壁。最終他回到家鄉與動畫名導雷斯穆斯・A・席維特森，以及挪威頂尖動畫工作室Qvisten Animation合作，將這場「看似不可能完成的任務」付諸實現。

《取精急轉彎》講述阿詹體內數百萬枚精子的故事。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》講述阿詹體內數百萬枚精子的故事。（原創娛樂提供）

事實上，電影題材不僅挑戰觀眾，對於擅長製作兒童動畫的Qvisten團隊而言，也是一次徹底跳脫舒適圈的挑戰。導演形容電影是「精子版的魔戒」，精子主角們在陰道沼澤、殺精凝膠雷區等危機四伏的場景中穿梭，只為抵達最終的神聖目標──卵子殿堂。雖然設定荒謬，但實際製作過程極為嚴謹，歷時多年完成。維爾柯拉笑說：「有時我看著螢幕，真的不敢相信這部片居然做出來了！」

《取精急轉彎》講述阿詹（右）與麗莎之間的戀愛。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》講述阿詹（右）與麗莎之間的戀愛。（原創娛樂提供）

去年《取精急轉彎》在安錫國際動畫影展午夜特別場舉行全球首映，官方將其形容為「一部關於生命起源的瘋狂動畫旅程，故事如此基本又普遍，令人驚訝竟沒有人早點拍出來」。首映當晚，觀眾笑聲與驚呼此起彼落，現場氣氛爆棚。

《取精急轉彎》阿詹（右）、麗莎在片中談情說愛。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》阿詹（右）、麗莎在片中談情說愛。（原創娛樂提供）

電影是關於青春期煩惱，一切生命的開始…炎炎夏日，兩個害羞的高中生阿詹和麗莎在小木屋派對中相遇，他們情竇初開，在酒精助燃下，即將第一次做愛！阿詹體內，數百萬枚精子都蓄勢待發、瘋狂地要讓麗莎的卵子受精，他們的誕生都是為了這一刻，這就是傳說中的「精子末日」。而其中膽小的精子「洨明」，為了實現黃金目標精卵結合，勇敢展開了一連串的作戰計劃。面對多重的避孕機制、超強對手「加藤精」還有可能迷路的重重挑戰，這是一個超高難度的冒險任務，除了一枚成功的精子以外，其他的精子都注定要失敗。《取精急轉彎》將於4／25日全台上映，15歲以上才可觀賞。

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