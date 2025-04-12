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娛樂 最新消息

全恩菲已離台！最新動態中文吐心聲「我很尷尬」 掀台粉關注

全恩菲已和台灣經紀公司提前解約。（翻攝自IG）全恩菲已和台灣經紀公司提前解約。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神全恩菲日前曾來台灣活動，出眾外型與精湛舞技讓她在台灣的人氣飆升，不少球迷期盼她能加入台灣職棒，不過今（12日）全恩菲在台灣所屬的經紀公司「一選娛樂」證實已和她提前解約，來台計畫確定告吹。而目前已經返韓的她，最新影片也曝光近況。

全恩菲最新動態曝光。（翻攝自IG）全恩菲最新動態曝光。（翻攝自IG）

全恩菲昨（11日）在社群平台Threads更新一段影片，是她拍攝彩妝產品的畫面，只見她綁著側邊麻花辮，對著鏡頭甜笑擺拍，氣質相當出眾。她在文中以中文寫下，「大家都很喜歡我的淡妝啊，我很尷尬」，還附上一個笑臉表情符號，心情似乎還不錯。貼文曝光後，吸引大批台灣網友湧入誇讚，「喜歡恩菲的淡妝像鄰家女孩，讓人好親切好喜歡」、「妳淡妝會不會太年輕了，好像國高中生」、「坦白説恩菲淡妝比濃妝還要漂亮～有種初戀的感覺悸動」。

事實上，全恩菲先前來台活動後，引起外界瘋猜她可能加入台灣職棒啦啦隊，但由於全恩菲曾有偏激舉止等傾向，讓各球團遲遲不敢出手。據《NOWNEWS》報導，全恩菲已主動向一選娛樂提前結束合作，一選娛樂也證實，雙方是在友好狀態下協議終止合作關係，並尊重對方決定。

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