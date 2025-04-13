賴慧如再婚！他自招「當2次伴郎」 杜忻恬喊：不要再有下次

賴慧如今晚與老公劉家銘在台北補辦浪漫婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如今（13日）與國標舞老師劉家銘補辦婚宴，兩人都是二婚，伴郎請來好友郭忠祐、鄭楠鐘、許志豪、李子森，伴娘有黃露瑤、姚蜜、曹雅雯、杜忻恬、謝金晶，其中鄭楠鐘是第二次擔任賴慧如婚禮伴郎，杜忻恬則是第二次參加賴慧如的婚禮，她打趣和新郎新娘說：「加油，不要再讓我們參加一次了！」

相關新聞：直擊！白冰冰世紀破冰胡瓜被拍到 交頭接耳畫面曝光了

請繼續往下閱讀...

賴慧如今晚與老公劉家銘在台北補辦浪漫婚宴，伴郎請來好友郭忠祐、鄭楠鐘、許志豪、李子森，伴娘有黃露瑤、姚蜜、曹雅雯、杜忻恬、謝金晶。（記者潘少棠攝）

曹雅雯昨天還在開唱會，早上一退房立刻搭高鐵北上梳化，「整個人很匆忙，但還是要來祝福慧如、家銘。」許志豪透露，半年前就已將時間空下，不太敢接活動，笑說：「所以今天沒有來的藝人都是為了錢。」爆料還被張秀卿耳提面命說：「你要跟慧如、家銘說，我有送一盆3千塊的花，幫我看有沒有送到。」讓他哭笑不得。

相關新聞：恭喜！賴慧如爆乳婚紗激吻帥尪 胡瓜證婚不怕離婚魔咒

伴郎請來好友郭忠祐、鄭楠鐘、許志豪、李子森。（記者潘少棠攝）

郭忠祐跟賴慧認識超過10年，他說自己很久沒擔任伴郎，「這次能參加她的婚禮有很多意義，很開心的一天。」自招發喜帖的時候，還跟賴慧如說：「我參加過了。」

鄭楠鐘則說：「我已經當過她一次伴郎，我當時覺得，她怎麼可能找我當伴郎，結果她拉我進群組，我第一句話就說『謝謝妳找我第二次』，我們太熟了，都認識10年左右。這是好朋友才可以這樣開玩笑。」他感慨說：「婚姻真的不容易，希望可以長長久久，謝謝慧如可以給我第二次機會，我也會好好學著當好伴郎。」

伴娘有黃露瑤、姚蜜、曹雅雯、杜忻恬、謝金晶。（記者潘少棠攝）

謝金晶、黃露瑤、曹雅雯同樣第二次參加婚禮，都給予新人們祝福。姚蜜說：「不管妳是穿國標服還是禮服，都是最幸福的那一個賴慧如。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法