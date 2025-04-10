李珠珢加盟韓職LG啦啦隊！富邦正面看待「兩地應援」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國職棒LG TWINS今（10日）宣布，李珠珢加入啦啦隊行列，引起不少台灣粉絲擔憂，她是否會離開台灣。對此，富邦育樂澄清，李珠珢會繼續在富邦悍將賽事應援，出席本公司經紀安排之在台廣告代言及演藝相關活動，持續在台韓二地應援及表演舞台發光。

李珠珢加入LG雙子啦啦隊應援行列。（資料照）

富邦育樂指出，與李珠珢簽訂之合約為台灣全經紀約，在簽約前雙方均同意在不影響台灣活動前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展之空間，富邦也給予尊重及支持，也期待她有好表現回饋廣大的粉絲。

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富邦育樂表示，李珠珢對於4月2日至4月3日富邦悍將開幕戰球迷的熱情應援，印象相當深刻，並且高度重視及感激台灣球迷對她的支持與鼓勵。加入台灣富邦悍將大家庭是李珠珢啦啦隊生涯發展最重要且成功的一步。她會更加努力以答謝台灣球迷對她的愛護。除啦啦隊應援以外，富邦育樂也將陸續安排李珠珢參與其他在台灣的代言活動及粉絲活動，未來將有更多的活動行程將陸續公布，敬請期待。

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