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斷開福原愛！江宏傑離婚4年「搬出愛巢」不惜虧700萬住新家

江宏傑（右）2021年7月與福原愛結束5年婚姻，並賣掉昔日愛巢搬入新家。（資料照，記者陳逸寬攝）江宏傑（右）2021年7月與福原愛結束5年婚姻，並賣掉昔日愛巢搬入新家。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江宏傑與福原愛在2021年7月8日正式結束4年婚姻，恢復單身後人氣絲毫未減，憑藉溫暖慈父形象深植人心，不僅在台灣持續活躍於各大綜藝節目，更活出自己成為許多單親爸爸們的正能量典範。如今，江宏傑為了斷開福原愛，不惜賠錢虧700萬，也要賣掉昔日2人位在高雄的120坪愛巢。

江宏傑兒子「小小傑」房間以藍色內裝為主。（翻攝自IG）江宏傑兒子「小小傑」房間以藍色內裝為主。（翻攝自IG）

為了與福原愛徹底劃清過去，江宏傑決定賣掉2人過去位在高雄共築的120坪愛巢，即便因此賠錢虧損達700萬台幣，他也毫不猶豫斷捨離。去年8月，江宏傑宣布已購入新房並進行裝修，展現重新出發的決心，引來粉絲一陣鼓掌支持，近日更分享新家的完工成果，內裝風格溫馨、採樓中樓設計。

江宏傑女兒「Aila醬」房間以粉色內裝為主。（翻攝自IG）江宏傑女兒「Aila醬」房間以粉色內裝為主。（翻攝自IG）

父兼母職達4年，江宏傑更感性地說，「現在每天都期待回家，除了期待見到孩子外，更期待的是跟他們待在一個完美可放鬆的空間，一起享受家庭時光！」展現自己對生活品味的堅持與溫暖家庭的嚮往，許多粉絲也紛紛恭賀他新居落成，並大力激讚「不只是帥，更是負責任的男人代表！」對他離婚後積極生活的態度給予高度肯定。

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