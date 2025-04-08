林美貞發聲簽字離婚 不再妥協委屈放飛孫興

林美貞鬆口簽字離婚，結束與孫興20幾年的婚姻和所謂的家人關係。（翻攝自林美貞臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星林美貞今（8）日下午2點左右無預警在臉書發文，表示自己在今天選擇站出來，為自己宣告一個全新的開始！

林美貞斬釘截鐵說，她已正式簽字離婚，結束與孫興20幾年的婚姻和所謂的家人關係，「從今以後，他的任何行為，都與我和兒子無關！」

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「這一次，我不再妥協、不再委屈、也不願意在沈默中否定自己的感受」，林美貞說，無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止，「過去的種種，不再定義我、束縛我，因此我也不再為別人犯下的錯誤承擔責任。」

林美貞說，她曾經傾盡全力去愛，現在我選擇全力放下，「不是因為要遺忘，而是為了重新擁抱自己！學著翻篇，不是因為要原諒誰，而是為了放過自己！這不是結束，而是我人生真正重新開始。」

未來的日子，林美貞表示要和兒子會過好每一天，不需要誰來證明，「現在的我，不怕重來，我會重新擁抱愛與可能，帶著堅定與自信，再次出發！」

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