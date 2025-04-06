黑絲OL超香 林襄上班族前凸後翹造型網暴動

「小龍女」林襄曝光OL造型，引發網友暴動。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕味全龍人氣啦啦隊員林襄個性活潑、外貌甜美，在娛樂圈也發展得不錯，除了主持之外，也跨足廣告、綜藝等領域。日前林襄在社群平台發布一系列身穿短版白色緊身襯衫搭配短褲與黑絲襪的OL造型照片，引起網友熱烈討論，還有人說如果辦公室有這種同事，天天加班也沒關係。

林襄的白襯衫是短版，露出令人羨慕的小蠻腰。（翻攝自IG）

林襄的社群帳號已經有超過185萬粉絲關注，她俏皮說「拿家裡的單品拼拼湊湊的OL」還#偷心賊，果然把網友的心都勾走了。照片中只見穿著白色短版襯衫的林襄頸上搭著黑色鬆垮領帶，螞蟻腰纖細得讓人羨慕，黑色短褲與黑色透膚絲襪，更為性感加分。

請繼續往下閱讀...

高馬尾與透膚黑絲襪讓林襄的OL造型增添活力。（翻攝自IG）

雖然一身上班族女郎裝扮，不過林襄還是搭配了俏皮的高馬尾，讓略顯正式的裝扮也流露出輕快、明朗的節奏感。

林襄的OL造型讓許多粉絲大呼：好香。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法