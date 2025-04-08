黃乙玲神隱11年！近況罕見曝光...歌后閨密鼓勵她復出

張秀卿為了人生首場大型演唱會積極瘦身，目前已甩肉5公斤，目標瘦到55公斤。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿今天舉辦記者會，她為了人生首場大型演唱會積極瘦身，目前已甩肉5公斤，目標瘦到55公斤，至於演唱會是否會找神隱11年的歌后好友黃乙玲助陣？張秀卿也脫口好友近況。

這幾年不時有消息傳出黃乙玲要復出歌壇。（資料照）

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張秀卿透露，之前有跟著黃乙玲一起修佛，包括龍千玉、曾心梅都是同學，而黃乙玲還是擔任班長，主要是負責講課帶領大家。

張秀卿為了人生首場大型演唱會積極瘦身，目前已甩肉5公斤，目標瘦到55公斤。（記者潘少棠攝）

張秀卿透露，偶爾會傳訊息關心對方，黃乙玲都只是簡單回覆，而這幾年不時有消息傳出黃乙玲要復出歌壇，張秀卿聽了也說非常支持。

張秀卿為了人生首場大型演唱會積極瘦身，目前已甩肉5公斤，目標瘦到55公斤。（記者潘少棠攝）

張秀卿更笑說：「我也鼓勵她，她如果出來，我老公最開心。」抖出嫩尪王國贊是黃乙玲超級粉絲，「跟他交往一段時間，他才跟我說私下都在聽黃乙玲的歌。」

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