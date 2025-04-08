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TANK為何選擇去中國換心？網紅八炯揭「國有器官」黑幕

TANK在去年11月於中國接受了心肝聯合移植手術，目前恢復狀態良好。（資料照）TANK在去年11月於中國接受了心肝聯合移植手術，目前恢復狀態良好。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「TANK」呂建忠長年飽受先天性心臟病所苦，昨（7日）他公開宣布，自己已在去年11月於中國接受了心肝聯合移植手術，TANK也在發文時表示「感謝祖國」，讓不少台灣網友難以接受，也好奇為何他會選擇在中國換心？對此，網紅八炯也發表看法。

網紅八炯。（翻攝自IG）網紅八炯。（翻攝自IG）

不少台灣網友好奇為何TANK會選擇在中國換心？八炯也留言發表看法。（翻攝自Threads）不少台灣網友好奇為何TANK會選擇在中國換心？八炯也留言發表看法。（翻攝自Threads）

TANK移植手術成功後發文「感謝祖國及醫療團隊」，不少台灣網友本想祝福他重獲新生，但一看到他將台灣降格為省，心情便相當複雜，也有不少人好奇為何他會去中國動手術，網紅八炯留言解答：「因為在台灣要排隊！在中國砸多一點錢，可以國有器官立刻安排」。

事實上，「國有器官」這個名詞是出自一部加拿大同名紀錄片，內容主要在講述中國法輪功信徒被拘禁、強迫器官移植等議題。八炯的留言也引不少網友共鳴，「這是真的！我朋友爸爸就換了一個法輪功信徒的腎」、「我朋友20幾年前就跑到中國去換腎了，當時還不知道國有器官這種事，現在想想覺得很驚悚」。

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